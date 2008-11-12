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Ünlülerin basit sorulara cevapları

Tuluhan Tekelioğlu ünlü ünsüz 150 kişiye 6 basit soru sorup ilginç ve komik cevaplar almış.

12 Kasım 2008 02:00

Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu bugünkü yazısında Tuluhan Tekelioğlu’nun 'Ayaküstü Cevaplar' adlı sergisinde, ünlü ünsüz 150 kişiye sorduğu 6 sorunun yanıtlarını gösterdiğini söyleyip bazı örnekler veriyor.

İşte ünlülerin yanıtları;

Hayatınızda en çok olmasını istediğiniz şey nedir?

Aysun Kayacı: Hollywood starı gibi yaşamak isterdim. Bir Hollywood yıldızı olup, bu şöhretin getirmiş olduğu avantajları insanların yardımı için kullanmak isterdim.

İzzet Yıldızhan: Babamın olmasını isterdim. En çok babamı yaşamak isterdim. Babamla bir hayatın hiç değilse bir bölümünü yaşamak isterdim.



En çok eleştirdiğiniz yönleriniz nelerdir?

Dolunay Soysert: Kendime çok acımasızımdır. Şimdi olduğu gibi.

Didem Uzel: Ben hastalık hastasıyımdır. Mesela bunu çözdüğüm zaman daha şeker bir insan olacağım.

Ceyda Düvenci: Çok fazla duygusal bakıyorum her şeye, o yüzden de çok üzüldüğüm zamanlar oluyor.

Tan Sağtürk: Uyumlu değilim. Yani 50 kişiyle başladığım bir işin sonunda 3 kişi kalıyor geriye.



Hiç aşık oldunuz mu?

Ayla Algan: Ben 18 yaşında aşık oldum. Eşime aşık oldum. Hálá beraberiz, hálá ona aşığım.

Hülya Koçyiğit: Elbette oldum. İlk bakışta aşk değil ama yaşayarak aşık olunabileceğini gördüm.

Sunay Akın: Üniversiteyi kazandığım yıl Beyazıt Meydanı’nda otobüs durağında bir genç kız vardı. Ben ona aşık oldum, gerçekten oldum.



En büyük hayaliniz nedir?

Akrep Nalan: Kendimi bildim bileli en büyük hayalim hep zayıf birisi olabilmekti. Doksan altmış doksan ölçülerinde olmasa da yürüyebilen, spor yapan, sörf yapan birisi olmayı hayal ettim hep.

Perihan Savaş: Oscar kazanmak.

Buket Dereoğlu: Tatil.

Doğa Bekleriz: Güzel dubleks bir ev. Merdiven hastasıyım, böyle içinde merdiven olacak, bahçesi olacak...

Şükrü Eşkara (Vatandaş): Emekliyim. Sadece yaşamak istiyorum başka da bir şey yok.

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