Ünlülerin basit sorulara cevapları

Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu bugünkü yazısında Tuluhan Tekelioğlu’nun 'Ayaküstü Cevaplar' adlı sergisinde, ünlü ünsüz 150 kişiye sorduğu 6 sorunun yanıtlarını gösterdiğini söyleyip bazı örnekler veriyor.
İşte ünlülerin yanıtları;
Hayatınızda en çok olmasını istediğiniz şey nedir?
Aysun Kayacı: Hollywood starı gibi yaşamak isterdim. Bir Hollywood yıldızı olup, bu şöhretin getirmiş olduğu avantajları insanların yardımı için kullanmak isterdim.
İzzet Yıldızhan: Babamın olmasını isterdim. En çok babamı yaşamak isterdim. Babamla bir hayatın hiç değilse bir bölümünü yaşamak isterdim.
En çok eleştirdiğiniz yönleriniz nelerdir?
Dolunay Soysert: Kendime çok acımasızımdır. Şimdi olduğu gibi.
Didem Uzel: Ben hastalık hastasıyımdır. Mesela bunu çözdüğüm zaman daha şeker bir insan olacağım.
Ceyda Düvenci: Çok fazla duygusal bakıyorum her şeye, o yüzden de çok üzüldüğüm zamanlar oluyor.
Tan Sağtürk: Uyumlu değilim. Yani 50 kişiyle başladığım bir işin sonunda 3 kişi kalıyor geriye.
Hiç aşık oldunuz mu?
Ayla Algan: Ben 18 yaşında aşık oldum. Eşime aşık oldum. Hálá beraberiz, hálá ona aşığım.
Hülya Koçyiğit: Elbette oldum. İlk bakışta aşk değil ama yaşayarak aşık olunabileceğini gördüm.
Sunay Akın: Üniversiteyi kazandığım yıl Beyazıt Meydanı’nda otobüs durağında bir genç kız vardı. Ben ona aşık oldum, gerçekten oldum.
En büyük hayaliniz nedir?
Akrep Nalan: Kendimi bildim bileli en büyük hayalim hep zayıf birisi olabilmekti. Doksan altmış doksan ölçülerinde olmasa da yürüyebilen, spor yapan, sörf yapan birisi olmayı hayal ettim hep.
Perihan Savaş: Oscar kazanmak.
Buket Dereoğlu: Tatil.
Doğa Bekleriz: Güzel dubleks bir ev. Merdiven hastasıyım, böyle içinde merdiven olacak, bahçesi olacak...
Şükrü Eşkara (Vatandaş): Emekliyim. Sadece yaşamak istiyorum başka da bir şey yok.