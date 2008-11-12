Ünlülerin basit sorulara cevapları

Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu bugünkü yazısında Tuluhan Tekelioğlu’nun 'Ayaküstü Cevaplar' adlı sergisinde, ünlü ünsüz 150 kişiye sorduğu 6 sorunun yanıtlarını gösterdiğini söyleyip bazı örnekler veriyor.



İşte ünlülerin yanıtları;



Hayatınızda en çok olmasını istediğiniz şey nedir?



Aysun Kayacı: Hollywood starı gibi yaşamak isterdim. Bir Hollywood yıldızı olup, bu şöhretin getirmiş olduğu avantajları insanların yardımı için kullanmak isterdim.



İzzet Yıldızhan: Babamın olmasını isterdim. En çok babamı yaşamak isterdim. Babamla bir hayatın hiç değilse bir bölümünü yaşamak isterdim.







En çok eleştirdiğiniz yönleriniz nelerdir?



Dolunay Soysert: Kendime çok acımasızımdır. Şimdi olduğu gibi.



Didem Uzel: Ben hastalık hastasıyımdır. Mesela bunu çözdüğüm zaman daha şeker bir insan olacağım.



Ceyda Düvenci: Çok fazla duygusal bakıyorum her şeye, o yüzden de çok üzüldüğüm zamanlar oluyor.



Tan Sağtürk: Uyumlu değilim. Yani 50 kişiyle başladığım bir işin sonunda 3 kişi kalıyor geriye.







Hiç aşık oldunuz mu?



Ayla Algan: Ben 18 yaşında aşık oldum. Eşime aşık oldum. Hálá beraberiz, hálá ona aşığım.



Hülya Koçyiğit: Elbette oldum. İlk bakışta aşk değil ama yaşayarak aşık olunabileceğini gördüm.



Sunay Akın: Üniversiteyi kazandığım yıl Beyazıt Meydanı’nda otobüs durağında bir genç kız vardı. Ben ona aşık oldum, gerçekten oldum.







En büyük hayaliniz nedir?



Akrep Nalan: Kendimi bildim bileli en büyük hayalim hep zayıf birisi olabilmekti. Doksan altmış doksan ölçülerinde olmasa da yürüyebilen, spor yapan, sörf yapan birisi olmayı hayal ettim hep.



Perihan Savaş: Oscar kazanmak.



Buket Dereoğlu: Tatil.



Doğa Bekleriz: Güzel dubleks bir ev. Merdiven hastasıyım, böyle içinde merdiven olacak, bahçesi olacak...



Şükrü Eşkara (Vatandaş): Emekliyim. Sadece yaşamak istiyorum başka da bir şey yok.

