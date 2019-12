-ÜNLÜLERİN BAŞI BU YIL DA DERTTEN KURTULMADI İSTANBUL (A.A) - 20.11.2010 - Müzik, sahne ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri, son bir yılda çeşitli konular nedeniyle adliye ve polis merkezlerine uğramak zorunda kaldı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen bir operasyonda gözaltına alınan şarkıcı Tarkan Tevetoğlu, sevk edildiği Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Tevetoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında, ''Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, uyuşturucu madde satmak ve bulundurmak'' suçlamalarına ilişkin dava açıldı. Davanın iddianamesinde, Tarkan Tevetoğlu'nun, ''Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak'' fiilini düzenleyen ve 1 ile 2 yıl arasında hapis cezası öngören TCK'nın 191. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yargılanması talep edildi. Şarkıcı Seren Serengil'in, ölen bebeğinin bilgisi dışında gömüldüğü ve mezar yerinin kendisinden saklandığı iddiasıyla, eski eşi ve eşinin babası hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, Arnavutköy Musevi Mezarlığı'ndaki bebeğin mezarı Cumhuriyet Savcısı kontrolünde açılarak bebeğe Adli Tıp Kurumu'nda DNA testi uygulandı. Adli Tıp Kurumu raporuyla Serengil'e ait olduğu kesinleşen ve Stephanie Serengil adı verilen bebeğin cesedi, Çengelköy Mezarlığı'nda dedesi Öztürk Serengil'in mezarının üstüne gömüldü. Sanatçı Sibel Can Aksüt de eşi Sulhi Garan Aksüt ile aralarındaki Beykoz Aile Mahkemesi'ndeki boşanma davası nedeniyle adliyeye yolu düşen ünlülerden biri oldu. Can, bir röportajında boşanma kararı konusundaki açıklamaları sırasında Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'e ilişkin sözleri nedeniyle de Öztürk ile davalık oldu. Prof. Dr. Öztürk'ün, yaptığı açıklamalarla kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle sanatçı Sibel Can ve Hürriyet Gazetesi Muhabiri Sema Eren Denker hakkında açtığı manevi tazminat davası, Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedildi. Şarkıcı Seda Sayan'ın da kamuoyunda ''Ankaralı Turgut'' olarak tanınan Turgut Karataş'ı tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu iddiasıyla Bakırköy 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Davanın iddianamesinde, Sayan'ın, 2009 yılında özel bir televizyon kanalındaki programında Turgut Karataş'a hakaret ettiği iddiasıyla TCK'nın 125. maddesi gereğince 3 aydan 2 yıla kadar, tehdit gerekçesiyle de TCK'nın 106. maddesi uyarınca 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Şarkıcı Seda Sayan'a hakaret ettikleri iddiasıyla Banu Alkan ve Lerzan Mutlu'nun aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında açılan davada ise İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi, ''Hakaret'' suçunun taraflar arasında karşılıklı olarak işlendiği kanısına vararak ceza verilmesine gerek görmedi. Antalya'da 2007 yılında bir iş yeri için alıcı olmasına ve peşin 200 bin TL ödemesine rağmen tapuyu başkasının üzerine yaptırdığı, kalan borcunu da ödemediği iddiasıyla hakkında ''dolandırıcılık'' suçlamasıyla dava açılan şarkıcı Haluk Levent'in yargılanmasına, Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ''Yağma'', ''Tehdit'' ve ''Çek senet tahsilatı'' olaylarına ilişkin bir suç örgütüne düzenlenen operasyon kapsamında da gözaltına alınan Levent, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. -FERDİ TAYFUR, FARUK TINAZ, HARUN KOLÇAK...- Şarkıcı Ferdi Tayfur'un yolu da Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkında açılan bir alacak davası nedeniyle adliyeye düştü. Tayfur, Marmaris Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Beldibi beldesinin Gökbel mevkisinde kendisine ait 6 dönümlük arazi üzerine yaptırdığı 20 villanın inşası dolayısıyla müteahhitle anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi. Yeniköy'deki evine 17 Eylül 2010 tarihinde giren kimliği belirsiz kişilerce kasadaki yaklaşık 350 bin TL'si çalınan şarkıcı Faruk Tınaz da bu nedenle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurmak zorunda kaldı. Şarkıcı Harun Kolçak ise bir televizyon kanalında, ''Geçmişte sanat dünyasından bazı tanınmış isimlerin uyuşturucu madde kullandığı ve bu kişilere o dönemde göz yumulduğu'' yönündeki sözleri nedeniyle İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade verdi. Şarkıcı Gülşen Bayraktar'ın da bir televizyon programında yapımcı Erol Köse'ye hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifadesine başvuruldu. Şarkıcı Günel Zeynelova hakkında da iş adamı Reza Zarrab'ı tehdit ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Reza Zarrab ile şüpheli Günel Zeynelova'nın yaklaşık 10 yıldır arkadaş oldukları anlatıldı. Tarafların arasında anlaşmazlık çıkması üzerine ayrıldıkları belirtilen iddianamede, daha sonra Zeynelova'nın müştekiyi tehdit ettiği kaydedildi. Kamuoyunda ''Arto'' olarak tanınan şarkıcı Harutyun Dalga hakkında da katıldığı bir televizyon programında estetik ameliyat konusu tartışılırken bir seyirci hakkında ''Kendisi maymuna benziyor'' diyerek hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dalga'nın ayrıca, Şişli'de bar işleten Engin Temel'in 9 Aralık 2008 tarihinde tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tanık olarak ifadesine başvuruldu. Sanatçı Ferhat Tunç, Eruh Belediyesince düzenlenen ''1. Eruh-Çirav Doğa ve Kültür Sanat Festivali''nde yaptığı konuşmada, ''Terör örgütünün propagandasını yaptığı'' iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Mahkeme, Tunç'un beraatına karar verdi.