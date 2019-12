Ünlülerin alışveriş sırları

Hello dergisinin gerçekleştirdiği röportajda sırasıyla aşağıdaki sorulara cevap veren ünlüler alışveriş sırlarını açıkladılarGareth Pugh, Martin Margiela, Meadham Kirchhoff, Louise Goldin, Ashish, Alexander Wang, Alexander Mcqueen, Christopher Kane, Vivienne Westwood’un koleksiyonlarını çok beğendim.Markalara odaklanmaktan vazgeçip kişiliğe uygun özgüveni sarsmadan yeniliklere açık bir yaklaşımla yaşam tarzı, ihtiyaçlar ve fiziksel farklılıkları da düşünerek içinde mutlu olabileceği parçaları edinmek.Gareth Pugh’ın Viktorian dönemi önü beyaz arkası siyah heykelsi elbisesi, Martin Margiela’nın 80’lerin disko topu görünümündeki aynalı ayakkabıları, Christopher Kane’in üç boyutlu geometrik tek omuz elbisesi, Louise Goldin’in çok parçalı futuristik beyaz elbisesi ve Thierry Mugler vintage elbise.Türkiye’de Beymen, Harvey Nichols, Ece Sükan Vintage, Midnight Express, Vakko, Alexander Mcqueen, Topshop, Pull&Bear. Londra’da Dover Street Market, Browns, Portobello Market.Giyinmek benim için kimlik, nitelik ve tanımlama yapabilmek adına hayatın renklerinden hobim olan bir eğlenceden ibaret. Uyumsuzluğun uyumunu çözmüş, özgüven sahibi, sürrealist, kişilikli, marka takıntısı olmayan kültür sanat ve çevreye duyarlı bir insanım. Punk, gotik, futuristik ve cyber yaklaşımlar stilimi özetliyor.Bu sezon Lanvin, Proenza Schouler, Chanel, Gıambattista Valli ve Marc Jacobs’un koleksiyonlarını çok beğendim.Bence o sezonun trendlerine uygun birkaç kullanışlı parçayı satın alarak gardırobumuzdaki giysilerle kombin yapmak en doğrusu. Alışverişe çıkarken ne istediğinizi bilerek gitmek de doğru alışveriş için çok önemli.Proenza Schouler payetli elbise, Marc Jacobs ceket, Chanel beyaz ceket, RM Rouland Mouret elbise ve Jimmy Choo stiletto.Türkiye’de Polar Butik, Beymen, Chanel ve Harvey Nichols. Bu ekonomik krizde yurtdışından alışveriş yapmak istemiyorum. Harcamalarımı Türkiye’deki mağazalardan yapmayı tercih ediyorum. Böylece yurtdışında kendimize ayıracak vakit kalıyor.Aslında klasik diyebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü klasik parçaları daha modern ve spor aksesuvarlarla güncellemeye çalışıyorum demek daha doğru olur.Spor kıyafetlerde Alberta Feretti - philosophy ve Chloe beğendiğim markalar. Abiyede Nedo Couture koleksiyonunu tercih ediyorum. Çünkü koleksiyon gece kıyafetlerinde ve elbiselerde aradığım ihtişamı, çekiciliği ve romantizmi taşıyor.Kendini ve vücudunu iyi tanımak, ucuzla pahalı ürünü karıştırmak, tezatları doğru ve yerinde kullanabilmek, kaliteli markaların uzun yıllar kullanabileceğiniz modellerini seçip, genç ve trendy markalarla bütünleştirmek bence en doğru ve akıllı yol.Yeni mavi ve beyaz jean pantolon, yüksek dolgu topuklu espadril ayakkabı, bir babet ayakkabı, renkli askılı t-shirtler ve romantik keten dizüstü elbiseler.Türkiye’de Beymen, yurtdışında ise karşıma çıkan her yere girer bakarım. New York’ta özellikle Soho’da her zaman kendime uygun bir şeyler buluyorum. Sokaktaki satıcılardan en ünlü mağazalara kadar her şeyi bünyesinde barındırması beni heyecanlandırıyor. Ayrıca Nedo ürünleri de oradaki butiklerde satılıyor. Bu da benim için gurur verici bir olay.Gündelik hayatımda spor şıklığı tercih ediyorum. Bir jean ve t-shirt’ü güzel bir deri ceketle tamamlamak benim için vazgeçilmez. Abiye kıyafetlerde ise ihtişamı hep romantik bir havada yaşamayı kendime yakıştırıyorum.Gündüz için; Louis Vuitton, Lanvin, Valentino, Roland Mouret, daha spor tarzda; Ralph Lauren ve Chanel ilk aklıma gelenler. Gece kıyafetlerimi sadece kendi markamdan giymeseydim ise tercihlerim; Hermes ve Christian Dior olurdu.Bence şıklık öncelikle yerine göre giyinme becerisini ve zevk sahibi olmayı gerektirir.Tam vücuduma göre diktiğim beyaz bluzlar ve kumaş pantolonlar, Burberry trençkot, Hermes Çanta, Christian Louboutin ayakkabılar.Her yerden alışveriş yapabilirim. Markası, yeri hiç önemli değildir, yeter ki vaktim olsun.Klasik ama farklı.Bu sezon Yves Saint Laurent, Chanel, Burberry, Lacoste çok hoşuma giden markalar arasında yer alıyor.Alışveriş yaparken zaman mevhumu çok önemli. Bol zamanın olması gerekiyor ve kararlı olmak gerekli.Yeni bikiniler, yazlık pilates kıyafetleri, bu sezonun modası çiçekli elbiseler ve stilettolar.Esasında daha çok yurtdışından alışveriş yapıyorum, hem küçük bedenler bulabiliyorum, hem de daha uygun oluyor.Spor, şık, rahat ve elegan her türlü giyinebiliyorum.