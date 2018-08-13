Ünlülerin albüm haklarının satışı ertelendi

Hayati ARIGAN- Özden ATİK İSTANBUL, (DHA) - İFLAS eden Kiss Müzik\'e ait birbirinden ünlü sanatçıların albümlerinin yapımcılık ve eser işletme belgelerinin açık artırma usulü satışını bugün yapacak olan iflas masası, prodüktör Cüneyt Ortan\'ın verdiği dilekçe üzerine satışı durdurdu. İflas masası 750 TL ve 10 bin TL arasında değişen bedellerle satışa çıkartılan eserleri seslendiren sanatçıların hak kaybına uğramaması ve ileride doğacak zararların önüne geçilmesi için satışı ileri bir tarihe erteledi.

Satışa çıkartılan albümler arasında ünlü yorumcu Edip Akbayram\'ın \'Selam Olsun\', Zerrin Özer\'in Z-REMİX ve Bir Zerrin Özer Arşivi, Fatih Kısaparmak\'ın \'Bu Dağ Ne Rüzgarlar Gördü\', 2013\'te hayatını kaybeden Ferdi Özbeğen\'in \'Kandil\', Ayşegül Aldinç\'in \'Nefes\', geçirdiği kaza nedeniyle 4 yıldır tedavisi devam eden Kenan Işık\'ın Kenan Işık şiir albümü bulunuyor.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesince 2003\'te iflasına karar verilen Kiss Kanal İstanbul Süper Stereo Müzik ve Gıda A.Ş.\'nin tasfiye işlemlerini yapan İstanbul 2. İflas Dairesi, birbirinden ünlü isimlerin müzik işletme belgelerini ve bu belgelerden kaynaklanan hakların satışına karar vermişti. Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı 2. İflas Müdürlüğü odasında bugün saat 14.00\'te gerçekleşecek ilk satışa yarım saat kala prodüktör Cüneyt Ortan bir dilekçe vererek satışın durdurulmasını istedi.

KÜLTÜR BAKANLIĞI\'NA YAZI YAZILSIN

Kültür Bakanlığı\'na yazı yazılmasını isteyen Cüneyt Ortan dilekçesinde bakanlıktan eser işletmelerinin nasıl bir belge olduğunu, icra satışının ne denli yasal olduğunu sorulmasını isteyerek, cevap gelene kadar satış işleminin durdurulmasına karar verilmesini istedi.

RAKS FİRMASINDAN SATILAN ESERLER DERT OLDU

Daha önce Raks firmasına ait eserlerin icra dairesince satıldığını hatırlatan Cüneyt Ortan dilekçesinde, \"Eserler Süper Müzik tarafından alınmış ve şuanda hak sahipleriyle başları ciddi anlamda derttedir. Açılacak davalar ile 108 sanatçı ile karşı karşıya kalacaklardır. Kliplerle ilgili ABD\'den davalar açılacaktır. Bir çok sanatçı icradan satılan eserlerini geri almışlardır. İcranın yaptığı satış alanların başlarına dert olmuştur\" dedi.

İNTERNET GELİR HAKLARI YOK

Satışa sunulan eserlerde internet satış gelir hakları, mobil telefon satış gelir haklarının bulunmadığını belirten Cüneyt Ortan, Bu eserlerin üretildiği dönemde internet ve mobil telefon yayınları ve satışları yoktu. İcra satışındaki eserlerde sadece kaset ve CD basma hakları bulunmaktadır. Bazı sözleşmelerde devir hakkı bulunmadığı gibi bazı sözleşmelerde sürelidir\" dedi.

İLERİ TARİHE ERTELENDİ N

Cüneyt Ortan\'ın dilekçesi üzerine İstanbul 2. İflas Müdürlüğü Masası satışı ileri bir tarihe erteledi. İflas Masası, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu\'nunun ilgili maddelerini inceledikten sonra ileride doğacak zararları engellemek amacıyla satışı şimdilik düşürerek ileri bir tarihe erteledi.

AJDA, SEZEN AKSU, NÜKHET DURU, EDİP AKBAYRAM ZERRİN ÖZER

Satışa çıkarılan 34 eser 2000-2003 yılları arasında üretilmişti. İflas Müdürlüğü açık artırmayla satışa çıkartacağı ünlü isimlerin albümlerinin yapımcılık hakları ve eser işletme belgelerini satmış olacaktı. Satılacak eserler arasında en dikkat çekeni Berkant, Sezen Aksu, Özdemir Erdoğan, Aysun Kocatepe, Dario Mareno, Nükhet Duru, Doğan Canku, Neco Ersan Erdura, Aylin Urgal, Salm Dündar, Ertan Anapa, Semiha Yankı, Gökben\'nin eserlerinin yer aldığı \'40 Yılın Liste Başı Şarkıları\', ünlü yorumcu Edip Akbayram\'ın \'Selam Olsun\', Zerrin Özer\'in Z-REMİX ve Bir Zerrin Özer Arşivi, Fatih Kısaparmak\'ın \'Bu dağ ne rüzgarlar gördü\', 2013\'te hayatını kaybeden Ferdi Özbeğen\'in \'Kandil\', Ayşegül Aldinç\'in Nefes, geçirdiği kaza nedeniyle 4 yıldır tedavisi devam eden Kenan Işık\'ın Zerrin Özer ile seslendirdiği Kenan Işık albümü bulunuyor.

Satışa çıkartılan albümler ve müzik işletme belgelerinden bazılarının bedelleri şöyle;

Berkant, Sezen Aksu, Özdemir Erdoğan, Aysun Kocatepe, Dario Mareno, Nükhet Duru, Doğan Canku, Neco Ersan Erdura, Aylin Urgal, Salm Dündar, Ertan Anapa, Semiha Yankı, Gökben 40 yılın liste başı şarkıları isimli albümün müzik eseri işletme belgesi kaset 1250 TL, CD 2500 TL

Edip Akbayram\'ın \'Selam Olsun\' isimli albümü müzik eseri işletme belgesi 10 bin TL,

Zerrin Özer\'in Z-REMİX isimli albümü müzik eseri işletme belgesi 9 bin 750 TL

Bir Zerrin Özer Arşivi albümü müzik eseri işletme belgesi ses kaseti 4000 TL, CD 8000 TL

Fatih Kısaparmak\'ın \'Bu Dağ Ne Rüzgarlar Gördü\' albümü müzik eseri işletme belgesi kaset bin 250 TL, CD 8 bin 500 TL

Ferdi Özbeğen\'in \'Kandil\' isimli albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 1250 TL, CD 8500 TL

Nalan\'ın \'Kaç Bahar\' albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 1000 TL, CD 2000 bin TL

Bengü\'nün \'Hoşgeldin\' albümü müzik eseri işletme belgesi kaseti 1000 TL, CD 2000 bin TL

Ayşegül Aldinç\'in \'Nefes\' albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 1250 TL, CD 8000 TL

Kenan Işık adını taşıyan albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 1250 TL, CD 9000 TL

Tuba Önal\'ın \'Onun Adı Aşk\' albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 1250 TL, CD 2000 TL

Burak Uçkun\'un \'İlk Aşkım\' albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 1000 TL, CD 2000 TL

Esra Özmen \'Tutuş\' albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 1000 TL, CD 2000 TL

Fırat Cansın Yiğitbaş\'ın \'Mavi Rüyalar\' albümü müzik eseri işletme belgesi kaset 750 TL, CD 1500 TL

34 eser bilirkişi raporu işletme belgeleri ve ekleri incelenerek satın inceleyebilirler