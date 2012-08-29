﻿Ünlülerin adliyesi otel oldu

Davaları, kavgaları, duruşmaları ve soruşturmalarıyla bir dönem Türkiye gündeminden düşmeyen eski Şişli Adliyesi binası otel oldu

Milliyet'in haberine göre, Taksim Hill, Art Otel, Kafkasya Otel, Panorama Health Club ve Florya Konağı Oteli bünyesinde bulunduran Gevrekli Turizm’in sahibi Hüseyin Yüksel, 1 yıl önce bir yatırımcıdan satın aldığı eski Şişli Adliyesi’ni 4 yıldızlı bir otele dönüştürdü. 6 suit ve 2 kral dairesi ile birlikte toplam 128 odanın yanı sıra restoran, kahvaltı salonu, kış bahçesi, toplantı salonları ve otoparka sahip toplam 10 katlı “Bade Hotel” kısa süre içinde hizmete açılacak.



Tarihi görünümlü geniş cephesi ve fransız balkonları ile dikkat çeken binanın eskiden duruşma salonu, kalem ya da hakim savcı odası olarak hizmet veren odaları şimdi kral dairesi, suit ve çift kişilik oda olarak hizmet verecek. Kavgaların, tartışmaların eksik olmadığı, mübaşirlerin davalı ve davacıları bağırarak çağırdığı koridorlarda ise oda servisi arabaları ve misafirlerin valizlerini taşıyan “bellboy”lar dolaşacak.

Oteli bünyesinde bulunduran Gevrekli Turizm’in sahiplerinden Güler Yüksel şunları söyledi:

“Şirketimiz artarak devam eden yatırımlarıyla turizm sektörüne ve ülke ekonomisine hizmet ediyor. Yatırımlarımız ülke istihdamına ciddi katkı sağlamaktadır. Tarihi, coğrafi ve ticari nitelikleri sebebiyle İstanbul’a turistlerden gelen talep giderek artmakta ve şehir New York, Londra ve Paris’ten sonra turizm potansiyeli açısından dördüncü merkez olma hedefine her geçen gün yaklaşmaktadır. Bu durum sektörün şehir içerisindeki faaliyet alınını tarihi yarım adadan Şişli bölgesine doğru genişletmektedir. Bu bölgedeki yatırımımız hemen yakınında bulunan Çağlayan Adliyesi, Cevahir Alışveriş merkezi ve diğer iş merkezleri dolayısıyla yerel ve özellikle Ortadoğu gibi uluslararası müşteri pazarlarına hitap edecektir. Eskiden adliye olarak hizmet veren bu binanın bundan sonra, kararlardan ve mahkumiyetlerden uzak güzel zamanların yaşandığı ve anıların paylaşıldığı bir mekan olmasını dilemekteyiz.”

Manukyan Bakanlığa kiralamıştı

Türkiye’nin vergi rekortmenlerinden Matild Manukyan’ın Adalet Bakanlığı’na kiraladığı ve uzun süre “Şişli Adliyesi” olarak kullanılan bina, daha sonra Manukyan’ın oğlu Kerope Çilingir tarafından satılmıştı. Bina en son bir yatırımcı tarafından Gevrekli Turizm’e satıldı.









Şişli Adliyesi’nde görülen bazı “ünlü” davalar

- Hrant Dink “Türklüğe Hakaret” davası

- Orhan Pamuk “Türklüğe Hakaret” davası,

- Cem Uzan “Çete ve Dolandırıcılık” davası,

- Mecnur Çolak “Borsa” davası

- Murat Demirel “Kara Para Aklama” davası