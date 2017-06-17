Ünlüleri ve devlet görevlilerini kandıran sahte prens yakalandı

Övgü Pınar

İtalya'da yıllardır kendilerini "Karadağ ve Makedonya Prensi Stefan Cernetic" ve "Makedonya Büyükelçisi" olarak tanıtarak bedava lüks tatiller, resmi yetkililerle görüşmeler yapan, Pamela Anderson'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlüye sahte ünvanlar dağıtan iki kişi yakalandı.

Sahte prens 57 yaşındaki C.S. ile "büyükelçisi" 63 yaşındaki S.S. geçen yaz yaptıkları lüks bir tatilin ardından yakayı ele verdi.

İki dolandırıcının İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde yaptığı tatilin faturası, otel yönetimi tarafından gerçek Makedonya Büyükelçisi'ne yollandı.

Büyükelçiliğin İtalyan Dışişleri Bakanlığı'na ihbarda bulunması üzerine de soruşturma başlatıldı.

Aylar süren soruşturmanın sonunda, sahte prens C.S.'nin Torino'daki evinde çok sayıda sahte diplomatik belgeler, nişanlar, damgalar, sertifikalar ele geçirildi.

C.S. ve S.S.'nin, sahte kimliklerine inandırıcılık katmak için sosyal medya hesapları ve özel bir internet sitesi açtığı, ayrıca diplomatik plakalı ve Makedonya bayraklı bir lüks otomobil de kullandığı belirlendi.

Vatikan Devlet Sekreteri'ni de kandırmışlar

İkilinin bu yolla aralarında Monaco Prensi'nden Vatikan'ın başbakanı konumundaki Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'e, iş ve eğlence dünyasının ünlü isimlerine kadar çok sayıda kişiyi kandırdığı ortaya çıktı.

Sahte prensin, aktris Pamela Anderson'ı "kontes" ilan ettiği de anlaşıldı.

İtalyan güvenlik güçleri, C.S. ve S.S.'nin "İtalya ve Avrupa'nın prestijli mekanlarında maddi çıkarlar ve konaklama imkanı" elde etme amacıyla sahtekarlık yaptığını belirtti. İkili, sahte kimlik beyanı, sahte belge üretme ve bulundurmakla suçlanıyor.

Sahte prens ve büyükelçi tarafından kandırılan isimlerden biri olan İtalya'nın Monopoli kenti Belediye Başkanı Emilio Romani, "Geçen 27 Temmuz'da Belediye'de ağırladığım adamın Prens Stefan Cernetic değil, benimle birlikte çok sayıda yetkiliyi daha kandırmayı başaran sıradan bir vatandaş olduğunu basındaki haberlerden öğrendim. Beni teselli eden tek şey, yalnız olmamamdır" dedi.