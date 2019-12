Ünlülerden topuklu ayakkabı giyme tüyoları

Bir çok kadını çekicilikleriyle kıskandıran ünlülerimiz, topuklu ayakkabı giymenin püf noktalarını açıkladı.



John Galliano, Christian Louboutin, Guiseppe Zanotti gibi modacılar topuklu ayakkabıda sınır tanımadılar. 2009 ilkbahar-yaz defilelerinde mankenler bile dengelerini kaybedip düştü.

Sezonun ayakkabılarının durumu malum. İnanılmaz yüksek topuklar, dengesiz formlar, şekilsiz tasarımlar. Kimse almaz bunları, sokağa yansımaz diye düşünürken tam tersi oldu. En uçuk model bile üretildi, raflara çıktı. Ve en komiği ışık hızıyla alıcılarıyla buluştu. Ayakkabı tutkunu kadınlar bunlara tutkuyla sarılıyor. Türkiye’de de örnekleri var. Hürriyet gazetesi ünlülere bu topukların üzerinde nasıl durulacağını sordu.



EDA TAŞPINAR



Yemek masasında otururken çıkarıyorum.



İşte size dört "unutmayın" tavsiyesi:



1 Unutmayın Bir ayakkabı alıp giymek bir şey, yürüyememek başka şey. Penguen veya ördek gibi yürüyorsanız, bu daha kısa topuklu bir şey tercih etmeniz gerektiğinin sinyali olabilir.



2 Unutmayın Uzun sürecek geceler için arabanıza koyacağınız spor ayakkabınız, acı çekip geceyi erken bitiren kişi olmaktansa dans pistinin kraliçesi olmanıza yardımcı olabilir.



3 Unutmayın Topuklarla merdiven çıkmak sorun değil ama inmek, dizlerin ve ayakların düşmanı. Kim ne düşünür, boş verin, inerken çıkarın onları.



4 Unutmayın Ben yemekte otururken ayakkabılarımı çıkarıp, çıplak ayak kalıyorum. Deneyin. Kimsenin bilmesine gerek yok ki...



BU SEZON NE ALDI



Ayağımdaki ayakkabı, Balenciaga’nın defile koleksiyonundan. Bu sezon bir de Christian Louboutin’in Giles için tasarladığı hantal tokalı sandaletleri ve Nicholas Kirkwood’un Rodarte için tasarladığı zincir ve metal detaylı ayakkabıları alacağım.



ÖZLEM SÜER



Akşam 5 dakika ayakları yukarı dikin



Silikon ayak tabanları çok işe yarıyor. Ayakkabılardaki abartıyı ben kadınlar arasındaki rekabetin sertleşmesine bağlıyorum. Ne kadar yükselirsen o kadar dikkat çekersin gibi bir şey... Çok dikkat çekici bir ayakkabı giyenlere önerim yalın kıyafetler giymeniz. Her akşam beş dakika bile olsa ayakları yukarı dikip dinlendirmek, kremle masaj iyi bir yöntem.



BU SEZON NE ALACAK



Yüksek topuklu Claudia sandaletlerden ve mankenlerin bile düşmesine yol açan Prada’lardan almak istiyorum. Antik Batik marka etnik Kızılderili işlemeli sandalet de favorim.



TÜLİN ŞAHİN



Hem tabanına hem içine bant yapıştırın



Önce en basit topuklu ayakkabıyla bile yürümeye alışık olmak gerekiyor. Evde sıkı bir antrenman yapın. Ayakkabının altına kaymayı engelleyecek bantlar yapıştırın. İçlerine de kaymanızı önleyecek tabanlar yerleştirin. İki saatten fazla duracağınız ortamlara giymeyin. Bu ayakkabılardan birini tercih ettiyseniz lütfen kıyafetiniz daha sakin olsun! Tüm bu söylediklerime rağmen bu sezonun absürt ayakkabılarından satın alacaksanız lütfen ömür boyu saklayın. Belki bir elli yıl sonra sanat eseri diye Metropolitan gibi müzelerde sergilenir. Böylece bir ayakkabının ’yatırım’ olabileceğini kanıtlamış olursunuz...



ECE SÜKAN



Bagajınızda düz ayakkabı bulsun



Bu iş alışmakla çok alakalı. Ayağınızın bir rahatsızlığı yoksa, giye giye o yüksek topuklara alışırsınız. Ama her zaman, yanınızda, bagajınızda düz ayakkabılar bulunmalı. Çok uzun süre ayakta kalacağınız bir yere giderken tabanınıza silikon jellerden yapıştırın. Ayaklarınızın çok sıkıştığı bir gecenin ertesi günü mutlaka masaj yapın, kremleyin, dinlendirin. İki gün üst üste topuklu giymeyin. Yürürken yere sağlam basın, korkarak attığınız adımlar daha dengesiz oluyor. Çok yüksek giyecekseniz, açık modelleri tercih edin, parmaklarınız nefes alır.



BU SEZON NE ALIYOR



Yves Saint Laurent’in kafes botlarından, Louis Vuitton’un püsküllü ayakkabılarından alacağım.



ÇAĞLA ŞIKEL



Bu işin püf noktası topuktan korkmamak



Kilit nokta kendine güven: Ayakkabılardan korkmazsanız, babet giymiş gibi rahat yürürsünüz. Uzun yıllar bale yaptığım için çok yüksek topuklu ayakkabıları taşıyabiliyorum. Platformlu modelleri değil aksine daha rahatsız sıfır platformlu olanları tercih ediyorum. Ayağın düz durmaması gerekiyor: Ben o tabandaki kavisi estetik buluyorum. Sadece bunun için bile her acıya katlanmaya değer.



BU SEZON NE ALDI



Sezonun en dayanılmaz ayakkabısı Guiseppe Zanotti’nin Balmain için tasarladığı bu model. İstanbul’da yok, Londra’da yok. Paris’te var ama mağazada hazır bulundurmuyorlar, sipariş üzerine üretiyorlar. Üretilip bana ulaşması bir ayı buldu.



DENİZ BERDAN



Haftada bir peeling, yatmadan önce Bepanten



Yüksek topuklarla yürümenin kadınlar için içgüdüsel bir hareket gibi olduğuna inanıyorum. Gündüz saatleri dışında dilediğiniz zaman giyin. Platformlu olanlarla uzun saatler ayakta kalınabilir ama diğerlerinde en fazla iki saat veriyorum. İki saatin sonunda ayaklar eve dönmek istiyor. Bakım çok önemli. Ben haftana bir peeling yaparım ve her gece yatmadan önce bepanten krem kullanırım.



BU SEZON NE ALMAK İSTİYOR



Victor & Rolf grafik bootie’lerden, Balmain’in zımbalı taşlı modelinden, John Galliano’nun üst üste çift topuklu görünümlü ayakkabısından, Nina Ricci’nin platformlu topuksuz görünümlü kırmızı botlarından, Alexander Wang’in halkalı platform bootie’lerinden, Vivienne Westwood’un tüm bacağı kaplayan bol bantlı sandaletlerinden almayı planlıyorum...



SEDEF ÇALARKEN



Kadını erkekten ayırıyor



Gittiğimiz yerlerde sık sık oturarak ayaklarımızı dinlendirmenin de bir yolunu bulmalıyız. Cinsiyetlerin birbirine karıştığı yeni yüzyılda yüksek ökçeler kadını erkekten ayıran en belirgin aksesuvar: Vazgeçmemeliyiz, dayanmalıyız. 2000 yaz koleksiyonum için ilk kez ayakkabı tasarladım. Ve benimkiler de iddialı, zor ve yüksek topuklu oldu. Malzeme olarak floresan tonunda şeffaf pleksiyi tercih ettim.



EMEL KURHAN



Yürüyemesek de hep birlikte otururuz!



Devamlı yüksek ökçeli ayakkabı giyen ablam Yaz’a sordum. Çünkü ben bu konuda onun kadar iddialı değilim. "Acıya kulak asmayacaksın" dedi. Hep böyle değil midir zaten? Güzellik için biraz acı şarttır... Yürüyemesek de güzel ayakkabılarımızı giyip hep birlikte otururuz.