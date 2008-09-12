Ünlülerce 'Büyük deney'

Avrupa Nükleer Araştırma Kurumu (CERN) tarafından Cenevre'de başlatılan "Büyük Hadron Çarpıştırıcısı" deneyi, bilim adamlarını ikiye böldü. Dünyanın oluşumuna dair önemli ipuçları bulmayı umut eden uzmanların karşısında, deney sonucu oluşacak kara deliklerin dünyanın sonunu getireceğini savunanlar var. Bu tartışmalara ünlüler bakın ne tür yorumlar getirdiler.



Hawking'in bahsine katıldı



Deney günü beklenirken, dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'den ilginç bir açıklama gelmişti. Uzmanların deney sonucunda bulmayı umdukları 'Higgs bozonu' adlı parçacıklara rastlanamayacağını ileri süren Hawking, "İlahi parçacık olarak da adlandırılan bozonun keşfedilemeyeceğine dair iş arkadaşlarımla 100 dolara bahse girdim" demişti. Bu ilginç bahsi diline dolayan Mehmet Ali Erbil, tutarı 1000 dolara çıkardı.



Dünyayı patlatmasınlar da



"Bu bilimsel bir olay ve bilim adamları bilmediğimiz bu şeyin sonuçlarını herkesle paylaşacaklar. Herkes için hayırlısı olsun diyorum. Yeter ki dikkatli olsunlar da dünyayı patlatmasınlad o bilim adamları! Bir de Stephan Hawking deneyin sonuçlandırılamayacağına dair 100 dolarlık bahse girmiş. Sonuçlansın, ben 1000 dolar vereceğim!"



Pelin Batu: Bazıları hâlâ ortaçağ zihniyetinde



Bir sürü insan "Bu deney yüzünden dünya yok olacak” gibi saçma sapan laflar etti. Bunlar bana ortaçağ zihniyeti gibi geliyor. Yeni bilimsel bulgular için bu deneyler gerekli. Ayrıca dünyanın son günü olacaksa da olsun. Zaten biz harap ediyoruz, en azından bilim adına sonlansın!



Tuğba Özay: Dünyanın sonunun geldiğine inanmıyorum



Einstein teorisi nasıl Newton’ı geçtiyse, şimdi de Einstein’ın teorisini çürütmeye çalışıyorlar. Ben Einstein’cı olarak evrenin sonsuzdan gelip sonsuza uzanan bir yapıda olduğunu düşünüyorum. Kara deliklere ve “Dünyanın sonu geldi” lafına inanmıyorum. Dünyanın sonunu yine insan getirir.



Mustafa Topaloğlu: Kadere inanmayanlar aptal insanlardır



Bu deney Big Bang (büyük patlama) teorisiyle mukayese edilemez. Zararlı bir şey olacağını sanmıyorum ama çok faydalı bir sonuç da çıkmaz. Çünkü kainat kendi sırrını içinde saklar. Dünyanın son günü de olsa olacaklar kaderdir. Alın yazısı bir yazılımdır, yazılım da kaderdir. Kadere inanmayanlar ise aptal insanlardır.



Helin Avşar: Bu deney halka açıklanmamalıydı



Ben bu deneyin sonucunu bilmek istemem şahsen. NASA nasıl ki bazı şeyleri biliyor ama açıklamıyorlarsa, bu da öyle olmalı. Dünyanın sonu mu gelecek, Einstein nelerde haklı nelerde haksız gibi bir sürü tartışma çıkacak yine. Allah korusun ama dünyanın sonu gelecek olsa ailemle birlikte olurdum.



Janset: Allah sonumuzu hayır etsin



Allah yapanlara akıl fikir versin, bizim de sonumuzu hayır etsin. Eğer dünyanın son günü olsaydı, bir tepeye çıkıp alemi doyasıya seyreder, daha büyük bir hevesle havayı içime çekerdim. Hayatım da muhtemelen film şeridi gibi geçerdi gözlerimin önünden. Ben de gülümseyerek seyrederdim.



























