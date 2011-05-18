Ünlüler, Survivor adasına gitmeden önce kaç para aldı?

T24

Övet'in Habertürk'te yayımlanan bugünkü (18 Mayıs 2011) yazısı şöyle:"İtiraf ediyorum ki, ben sıkı bir Survivor izleyicisiydim, son elemeye kadar. Son eleme sistemini sevmedim. Ve Asena’nın gidişiyle de haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ama dünyada ortamı germek kazanıyor. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Sevilen sanatçıların da gerçek yüzleri ortaya çıkmaya başlıyor. Biz magazincilerin haber yapsak yalanlanacağımız gerçekler adada gözler önünde. Tabii anlayana... Keşke başka ünlüler de gitse.Bir de şu en çok konuşulan “Kim ne kadar para aldı?” meselesi var. İşte size aldıkları ücretleri söyleyeyim de hepimiz rahatlayalım. Nihat Doğan ve Pascal Nouma 200 bin TL, Derya Uncuoğlu 80 bin TL, Ebru Destan 20 bin TL, Zeynep Tunuslu 10 bin TL, Özge, Asena ve diğer isimler ise hep 20-100 bin TL arasında para almışlar. Hem de adaya gitmeden önce ödenmiş. Aldıkları yüksek gelmedi bana. Çünkü burada kalıp çalışsalardı da bu kadar kazanırlardı. Bir de tabii, yarışma arasında firmaların reklamlarını da yapıyorlar. Hatta oynuyorlar. Onlardan da pay alsalardı daha çok kazanabilirlerdi. Ama ne bu kadar izleneceğini ne de Acun Ilıcalı’nın adayı reklam panosuna çevireceğini düşünmüşlerdir. Yoksa daha çok para isterlerdi kesin."