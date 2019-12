Ünlüler 'porno'dan nasıl korunacak?

T24 - İnternet ortamında .xxx uzantılı sitelerin kullanıma açılma tarihi yaklaşırken, şirket ve ünlü bireylere isimlerinin porno sayfalarınca tescil edilmesinden korunma fırsatı verildi.



Şov ve sanat dünyasının ünlü isimleri, adlarının yeni .xxx uzantısıyla kullanılmasının engellenmesi için başvuru yapmaya davet edildi. Gelecek yıl kullanıma açılacak olan yeni internet adreslerinin kayıtlarından sorumlu olan ICM Registry, bu şekilde "porno sayfaların daha büyük bir sorumluluk içinde hizmet vermesini umduklarını" belirtti.



Mevcut porno sayfaları da yeni .xxx uzantılı alan adları arasında yerlerini ayırtmak için başvurabiliyor. Müstehcen sayfalar için oluşturulan alan adı uzantısı, internette cinsellik ve porno içerikli sayfalara daha kolayca ulaşılmasını, ayrıca bu sayfaların daha kolaylıkla engellenebilmesini amaçlıyor.



Markalarının veya isimlerinin porno sayfalarınca kullanılmasını önlemek isteyen şirket ya da bireyler, 50 gün süreyle başvuruda bulunabilecekler. İsimlerinin porno sayfalarla ilişkilendirilmesini istemeyenler, bir defalık olmak üzere, 150-300 dolar arasında ve alan adı aldıkları şirkete göre değişen bir miktarda ödeme yapacaklar.





Aynı isim için başvuru yapılırsa

Örneğin İngiltere'de faaliyet gösteren porno oyuncusu Teresa May, .xxx alan adı alabilmek için başvuruda bulunabileceği gibi, hükümette İçişleri Bakanı olarak görev yapan Teresa May de, isminin porno sayfalarınca kullanılmasını engellemek için başvurmayı düşünebilir.



Başvuruların her ülkedeki internet adreslerinin kaydından sorumlu kuruluşa yapılması gerekiyor. ICM Registry kurumu başkanı Stuart Lawley, "İnternetteki porno içerik konusundaki düşünceleriniz ne olursa olsun .xxx uzantısı, kullanıcılara en azından seçim yapabilmeleri için gereken bilgiyi sunacak." dedi.



Kimi çevreler, sansür yanlısı ve ahlakçı kesimlerin bunu fırsat bilip yeni sansür önlemleri için baskı yapabileceklerini belirtiyorlar.