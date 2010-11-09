Ünlüler Mor Çatı için kıyafetlerini sattı!

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Mor Çatı 20 yılda neler yaptı?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geceye sürpriz bir şekilde katılarak Fatma Girik’e ait bir tablosunu getirdi. Bu tablonun satışını esprili bir şekilde gerçekleştiren komedyen, kendi tablosuna alıcı olarak vakfa katkıda bulundu. Gecenin sunuculuğunu gönüllü olarak üstlenen Meltem Cumbul da Mutafa Ayaz’a ait bir tablo satın aldı. Geceye Mustafa Ayaz’a ait altı tablosunu bağışlayan ünlü iş adamı Numan Ceyhan ve Rafineri Reklam Ajansı başkanı Nil Bağcıoğlu da aldıkları tablolarla Mor Çatı’ya destek sağladı. Çocuklar Duymasın dizisinin eski bölümlerinde oynayan Demet Tuncer de gecenin sonunda davetlilere bir konser verdi. Şiddet gören kadın ve çocuklar yararına düzenlenen geceden elde edilen gelir yeni bir sığınak için kullanılacak.Şiddet gören kadın ve çocuklara hukuki, sosyal ve psikolojik destek veren Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 20. yılında büyük bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Kadınlara ve çocuklara uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi konusunda duyarlılığa sahip olan sanatçılar, iş insanları ve aydınlar Mor Çatı’ya yeni bir sığınak kazandırmak için Santral İstanbul Otto Santral’de ünlülerin renklendirdiği gecede bir araya geldi. Mor Çatı dostu sanatçıların kostümlerinin ve çeşitli tablolarla ve ünlülere ait aksesuarların açık artırma ile satışa sunulduğu geceden elde edilen gelir, kadın sığınaklarının açılması ve yürütülmesi konusunda öncü olan Mor Çatı’ya yeni bir sığınak kazandıracak.Mor Çatı Vakfı Gönüllüsü Gülsün Kanat Dinç, açılışını gerçekleştirdiği müzayade ile ilgili olarak; “Bizim için bir ilk olan bu projeyi el birliğiyle gerçekleştiriyor olmak ve kadın dayanışmasını güçlendiriyor olmaktan çok mutluyuz. Kadınların toplumda güçlenmesine destek olan ve şiddet gören kadınların yanında olan tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.Geceye son anda yaptığı sürprizle Hülya Küpçüoğlu’nun Fatma Girik tablosunu bağışlayan ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın yanı sıra, ünlü iş adamı Numan Ceyhan kendi koleksiyonundan Mustafa Ayaza’a ait altı tabloyu ve İzmirli heykeltıraş Uğur Çakı da renklerin dansı adlı tablosunu bağışlayarak kadınlara destek verdi. Cem Yılmaz, Fatma Girik tablosunu 5250 TL’den satın alarak davetlileri ve vakıf gönüllülerini sevindirdi.Geceye iş ve cemiyet hayatından bir çok ünlünün alıcı olarak katılımının yanı sıra bağışlar ve davetiye satışlarıyla gelir elde edildi. Mor Çatı gönüllüsü Deniz Marşan’ın koordinatörlüğünde; Elif Cılızoğlu, Jale Hürdoğan, Zeynep Tosun, Zeynep Erdoğan, Özgür Mansur, Ayşe Deniz Yeğin, Gamze Saraçoğlu ve Mehtap Elaidi Mor Çatı için tasarladığı tişörtlerin de satışı gerçekleştirildi. Aylin Aslım, Azra Akın, Beren Saat, Banu Güven, Ebru Akel, Rojin, Sedef Avcı, Sebnem İşigüzel tişörtlerin satışına destek olmacıyla kamera karşısına geçmişlerdi.Otto Santral’de gerçekleştirilen gecede; Ajda Pekkan’ın beyaz kostümü 1250 TL’den, Buika’nın kostümü 1500 TL’den, Emel Sayın’ın kıyafeti 1000 TL’den, Gönül Yazar’ın kıyafeti 1250 TL’den, Hülya Avşar’ın kıyafeti 2500 TL’den, Hülya Koçyiğit 1750’den , Lale Belkıs’ın kıyafeti 1250 TL’den, Monica Molina’nın kıyafeti 1250’den, Nilüfer’in kıyafeti 2000 TL’den, Orhan Gencebay’ın kıyafeti 2000 TL’den, Sezen Aksu’nun üç kıyafeti; 1750 ve 1500’er TL’den alıcı buldu. En yüksek satış fiyatına ulaşan kıyafetlerse Türkan Şoray, Tarkan ve Tuncel Kurtiz’e aitti. Türkan Şoray’ın Altın Kelebek Ödülünü alırken giydiği kırmızı kostümü 3500 TL’den, Tarkan’ın iki kıyafeti 3250’şer TL’den Tuncel Kurtiz’in şapkası da 3000 TL’den satıldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş futbol ve basketbol oyuncularının imzasını taşıyan formalar ise 750 ila 2750 TL’den alıcı buldu. Mustafa Ayaz, Uğur Çakı ve Hülya Küpçüoğlu’na ait tabloların tümü de 1500 TL – 5500 TL arasında satışı gerçekleştirildi.Mor Çatı’nın 20. Kuruluş yıldönümünde gerçekleştirilen bu kampanyaya iletişimde; Rafineri, halkla ilişkilerde; Zarakol, interaktif ve event organizasyonunda; Trafo, açık arttırmada; Alif Art, mekan ve ikramda; Otto Santral gönüllü olarak destek veriyor. Gecenin danışmanlığını ise Gülay Kamaz, Berrin Yoleri ve Deniz Marşan üstlendi.Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, kurulduğu 1990 yılından bu yana şiddet gören kadın ve çocuklara aralıksız olarak hukuki, sosyal ve psikolojik destek verdi. Mor Çatı kuruluşundan bu yana şiddet gören binlerce kadın ve çocuğa aralıksız olarak hukuki, sosyal ve psikolojik destek verdi. Kadınların tanıklıkları aracılığıyla elde edilen bilgiler Mor Çatı tarafından yetkililer başta olmak üzere geniş bir kesimle düzenli olarak paylaşıldı, yasaların kadından yana değişmesi, uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi konusunda savunuculuk çalışmaları gerçekleştirildi. Mor Çatı uluslararası standartlarda 3 ayrı sığınakla faaliyet yürüttü. Bunlardan biri halen sürdürülüyor. Her 3 sığınakta da kalan kadın ve çocukların şiddetten uzak yeni bir yaşam kurma oranı yüzde 80.