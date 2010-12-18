Ünlüler hayvan hakları için kafese girdi

T24- Ünlü isimler Türkiye'nin en büyük hayvan hakları projesi 'Kırmızı Kulübe' için Mehmet Turgut'a çarpıcı pozlar verdi. Çekilecek fotoğraflardan yılbaşında takvim yapılacak.







Ajda Pekkan, Cemal Hünal, Göksel, Ekin Türkmen, Mustafa Altıoklar, Erdil Yaşaroğlu, Rojin, Birol Namoğlu, Derin Sarıyer, Murat Dalkılıç ve Ayşe Özyılmazel’in aralarında bulunduğu ünlüler ‘Kırmızı Kulübe’ projesiyle ‘Yaşam her canlının hakkıdır!’ demek için Mehmet Turgut’a poz verdi.

SHKD (Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği) ile Çift Geyik Karaca işbirliğinde yürütülen projeyle İstanbul, Kemerburgaz’daki hayvan barınağı yeniden yapılandırılacak. Herkesi hayvan haklarına duyarlı olmaya davet eden ünlü isimler talep ettikleri ücreti de SHKD’ye bağışladı. Çekilecek fotoğraflardan yılbaşında takvim yapılacak.





Takvimin satışından elde edilecek gelir de SHKD’nin Kemerburgaz’daki 32 dönümlük ve Türkiye’nin en büyük hayvan barınağına aktarılacak. Doğal hayatı koruma projelerine destek vermek üzere ilk adımını atan Çift Geyik Karaca’nın klasikleşen kırmızı süveterlerinin gelirinin tamamı da projeye gidecek.

Fotoğraf çekiminin ‘İnsanların hayvanlar üzerindeki terörü’ başlıklı konsepti ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut tarafından yaratıldı. Aynı konsept yakında mimarların hazırlayacağı enstalatif bir serginin de başlığı olacak. 6 Ocak’ta Esma Sultan Yalısı’nda yapılacak Çift Geyik Karaca lansmanında mimarların hazırladığı enstalatif kafesler içinde Türkiye’nin ilk canlı protestosu da gerçekleştirilecek.