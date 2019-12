Ünlüler göbekten şişmanlıyor

Saadet Işıl Aksoy Fazladan beş kilo kimi insanda kendini belli etmezken, kiminde üç kilo fazlası bile gözü rahatsız ediyor. Ünlülere sorduk: Sizin kilolarınız nerenizden belli oluyor?Saadet Işıl Aksoy

Kilomun belli olduğu belirli bir bölge yok. Kilo aldığım dönemlerde, vücuduma eşit olarak yayılıyor. Şuan ki kilomdan da memnunum. Genelde kilom 52 ila 54 arasında değişiyor. Fazlalığım yok diyebilirim.Daha çok karın bölgesi ve yanlardan kilo alırım. Şuan ki kilomdan memnu değilim çünkü üç kilo fazlam var. Fazla kilolarımdan kurtulmak için düzenli olarak spor yapıyorum. 90 civarı kilolara çıktığım dönemler oldu. Şimdi 86 kiloyum ve üç kilo daha vermek istiyorum. O zaman istediğim kiloya kavuşacağım.Belirli bir bölgeden değil, her yerden kilo alırım; ellerim ayaklarım da dâhil. Özellikle korktuğum bir bölge yok. Bu durum bizim ailede genetik ve yapıyla ilgili. Aşırı kilolu ya da aşırı zayıf kimse yok. Kilom da, zaman zaman bir iki kilo oynuyor, daha fazla değil. 55 ile 57 arasında gidip geliyorum ve kilomdan memnunumÖzellikle korktuğum bir bölge yok; çünkü kilo alınca eşit oranda alıyorum, eşitsizlik olmuyor. Zaten uzun zaman önce 13 kilo verdim, o süreden beri aynı kilodayım. Kilom 59 ve gayet memnunum.Eşit kilo alırım. Alınca her bölgeden alıyorum ama kilo almaktan korkuyorum; çünkü kilo alınca şişko değil ama çok iri duruyorum. Şu an kilolu bir dönem yaşıyorum ve kısa sürede vermek istiyorum. Tatil keyfinden dolayı fazla kilo aldım. Sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve sporla aldığım kiloları vermeye çalışacağım. Boyum 1.72, kilom 65“Özellikle korktuğum bir bölge yok; ancak kilo aldığım dönemlerde özellikle karın bölgesinden daha çok kilo alıyorum. Şuan ki kilomdan memnunum. Boyum 1.65, kilom 52Her zaman kilo almamaya özen gösteririm. Kilo almaya müsait bir yapım yok; fakat biraz fazla kaçırdığımda karın bölgesinden alabiliyorum. Türk kadını genel yapısı itibariyle karın, kalça ve basenden kilo alır. Ben fiziğimiz spor yapmaya ve genlerime borçluyum. Bizim ailede çok şişman yok. O yüzden doğuştan şanslıyım. İnce bir yapım var. Boyum 1.82, kilom 62Kilolar vücudumun tümüne yayılır. Kilomdan memnunum fakat ekranın acımasızlığı var; bundan dolayı olduğumuzdan daha kilolu görünebiliyoruz. Ben sağlığımı bozmadan kilomu korumaya çalışıyorum. Önemli bir kilo problemim de yok. Kilo alınca da her bölgeden alırım; özellikle ‘şu bölgeden kilo arılım” diyememŞan ki kilomdan gayet memnun olsam da, kilo aldığım zanlarda karın bölgesinden, tabiri caizse göbekten kilo alırım. Kilomu korumak için çikolata, şeker ve abur cubur yemekten uzak durmaya çalışıyorum. Spor yapıyorum, saunaya gidiyorum ve bu şekilde kilomu koruyabiliyorum. Boyum 1.90, kilom ise 84