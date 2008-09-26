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Yaşam

Ünlüler filmlerde para için tüttürmüş

Dev sigara şirketlerinin, sigara kullanımını özendirmek için Hollywood yıldızlarına servet ödediği ortaya çıktı.

26 Eylül 2008 03:00

Dev sigara şirketlerinin, sigara kullanımını özendirmek için Hollywood yıldızlarına servet ödediği ortaya çıktı.

California Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, Clark Gable, Spencer Tracey, Bette Davis ve John Wayne gibi ünlü yıldızlar, stüdyolarıyla sigara şirketleri arasında yapılan anlaşma kapsamında filmlerde sigara reklamı yaptı. Sigara şirketleri de bunun karşılığında yıldızların ve filmlerinin afiş ve reklam harcamalarını karşıladı. Vatan gazetesinin haberine göre ABD’de 1930’lı yılların sonunda yalnızca Lucky Strike adlı sigarayı üreten firma film yıldızlarına bugünün rakamlarıyla bir yılda 3.2 milyon dolar ödedi. Başrol oyuncuları bugünün rakamlarıyla yılda 150 bin dolara yakın ücret aldı. Bu reklam kampanyasına yaklaşık 200 film yıldızı rol katıldı. Araştırmayı hazırlayanlar, bu anlaşmaların, gençler arasındaki sigara kullanma oranını artırdığına dikkat çekti. Araştırmacılar ayrıca, 1930, 1940 ve 1950’li yılların klasik filmlerinde sigara içilen sahnelerin günümüzde bile sigara kullanımına teşvik ettiğini belirtti.

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