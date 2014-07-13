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Spor

Ünlüler Dünya Kupası'nda kimi destekliyor?

Almanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finali için ünlü isimler tahminlerini açıkladı

13 Temmuz 2014 11:26

Dünya Kupası finalinde Almanya ile Arjantin bu akşam karşı karşıya gelecek. Dünyanın en büyüğünün belli olacağı bu karşılaşma için ünlü isimler skor tahminlerini açıkladı.

Hürriyet Pazar, ünlülere Dünya Kupası final maçındaki tahminlerini sordu.

Bu gece 23.00'teki Almanya-Arjantin maçında ağırlıklı favori Almanya çıktı. 

Ünlülerin tahminleri şöyle:

 

Ahmet Rıfat Şungar: 3-2 Arjantin

Ahu Türkpençe: 3-0 Almanya

Alper Canıgüz: 1-1 Penaltılarla Almanya

Ayça Şen: 2-1 Arjantin

Berrak Tüzünataç: 3-0 Almanya

Buse Terim: 2-1 Almanya

Buğra Gülsoy: 3-2 Almanya

Derviş Zaim: 2-0 Almanya

Elif Çağlar: 2-0 Almanya

Emrah Serbes: 3-2 Arjantin

Ezgi Mola: 3-1 Almanya

Feridun Düzağaç: 2-1 Almanya

Gaye Boralıoğlu: 2-1 Almanya

Harun Tekin: 2-3 Arjantin

İlker Kaleli: 3-1 Almanya

küçük İskender: 3-1 Almanya

Mehmet Okur: 2-1 Almanya

Metin Tekin: 2-1 Arjantin

Metin Üstündağ 3-2 Arjantin

Murat Şeker: 3-2 Arjantin

Nehir Erdoğan: 2-0 Almanya

Onur Ünlü: 2-1 Almanya

Semih Gümüş: 2-1 Arjantin

Serdar Akar: 0-0 Penaltılarla Almanya

Serkan Altunorak: 2-1 Almanya

Tülin Şahin: 2-0 Almanya

Çağla Şıkel: 2-1 Arjantin

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