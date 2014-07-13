Ünlüler Dünya Kupası'nda kimi destekliyor?

Dünya Kupası finalinde Almanya ile Arjantin bu akşam karşı karşıya gelecek. Dünyanın en büyüğünün belli olacağı bu karşılaşma için ünlü isimler skor tahminlerini açıkladı.
Hürriyet Pazar, ünlülere Dünya Kupası final maçındaki tahminlerini sordu.
Bu gece 23.00'teki Almanya-Arjantin maçında ağırlıklı favori Almanya çıktı.
Ünlülerin tahminleri şöyle:
Ahmet Rıfat Şungar: 3-2 Arjantin
Ahu Türkpençe: 3-0 Almanya
Alper Canıgüz: 1-1 Penaltılarla Almanya
Ayça Şen: 2-1 Arjantin
Berrak Tüzünataç: 3-0 Almanya
Buse Terim: 2-1 Almanya
Buğra Gülsoy: 3-2 Almanya
Derviş Zaim: 2-0 Almanya
Elif Çağlar: 2-0 Almanya
Emrah Serbes: 3-2 Arjantin
Ezgi Mola: 3-1 Almanya
Feridun Düzağaç: 2-1 Almanya
Gaye Boralıoğlu: 2-1 Almanya
Harun Tekin: 2-3 Arjantin
İlker Kaleli: 3-1 Almanya
küçük İskender: 3-1 Almanya
Mehmet Okur: 2-1 Almanya
Metin Tekin: 2-1 Arjantin
Metin Üstündağ 3-2 Arjantin
Murat Şeker: 3-2 Arjantin
Nehir Erdoğan: 2-0 Almanya
Onur Ünlü: 2-1 Almanya
Semih Gümüş: 2-1 Arjantin
Serdar Akar: 0-0 Penaltılarla Almanya
Serkan Altunorak: 2-1 Almanya
Tülin Şahin: 2-0 Almanya
Çağla Şıkel: 2-1 Arjantin