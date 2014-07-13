Messi Maradona'nın tacını alacak mı; Almanya Amerika'yı fethedecek mi?

Almanya ile Arjantin şampiyonluk için son kozlarını oynayacak. Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki tarihi Maracana Stadı’nda oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak.

Final karşılaşmasında İtalyan hakem Nicola Rizzoli düdük çalacak. Arjantin'de sakatlığı nedeniyle Hollanda’ya karşı forma giyemeyen Di Maria’nın durumu maç saatinde belli olacak.

Almanya’da ise kritik maç öncesi turnuvayı kapatan Mustafi dışında eksik yok.

21. kez

2014 FIFA Dünya Kupası finalinde eşleşen Almanya ile Arjantin, tarihlerinde 21. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülkenin önceki karşılaşmalarında Arjantin'in rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Şimdiye kadar oynanan 20 maçta, "Tangocular"ın 9 galibiyetine karşı "Panzerler" 6 galibiyet elde etti, 5 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.

Tarafların gol sayılarında ise eşitlik söz konusu. Almanya ile Arjantin birbirleriyle oynadığı maçlarda 28'er gol kaydetti.

SAAT: 22.00

HAKEM: N.Rizzoli

STAT: Maracana

YAYIN: TRT 1

Dünya Kupası finallerinde 3. perde

2014 FIFA Dünya Kupası finalinde eşleşen Almanya ile Arjantin, tarihlerinde üçüncü kez kupa finalinde karşılaşacak.

İki takım daha önce 1986 ve 1990 yıllarında olmak üzere iki kez Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Arjantin, Meksika'daki 1986 FIFA Dünya Kupası finalinde o zamanki adıyla Batı Almanya'yı 3-2 yenerek, ev sahipliği yaptığı 1978'deki turnuvanın ardından ikinci Dünya Kupası zaferini yaşadı. İtalya 1990'daki finalde ise bu kez 1-0'lık skorla kazanan Batı Almanya oldu. "Panzerler", 1954 ve 1974 yıllarının ardından üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu 1990'da yaşadı.

Almanya ile Arjantin, yarınki maçla birlikte Dünya Kupası finalinde en fazla karşılaşan takımlar olma unvanını da ele geçirecek. İki ülke, daha önce 1970 ve 1994 finallerinde olmak üzere iki kez birbirlerine rakip olan Brezilya ve İtalya'yı geride bırakacak.

Turnuvadaki 7. randevu

Almanya ile Arjantin, Dünya Kupası arenasında 7. randevularına çıkacak.

İki takımın Dünya Kupası'nda oynadığı maçlarda Almanya'nın üstünlüğü göze çarpıyor. Almanlar, rakibi karşısında turnuvadaki 6 maçın 3'ünü kazanırken, Arjantin sadece 1 galibiyet elde edebildi, 2 karşılaşma da berabere bitti.

Turnuvada ilk olarak İsveç'te gerçekleşen 1958 Dünya Kupası grup maçında kozlarını paylaşan iki takımın mücadelesinden galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla Batı Almanya oldu.

Tarafların İngiltere 1966 gruplarında karşılaştığı ikinci maç 0-0 sonuçlandı. Dünya Kupası'nda rakibini sadece bir kez mağlup edebilen Arjantin, bu galibiyeti Meksika 1986 finalinde 3-2'lik skorla alırken şampiyonluk yaşadı. Batı Almanya, 1986'nın rövanşını İtalya 1990'daki finalde aldı. Dört sene sonraki finalde bu kez gülen taraf 1-0 ile Batı Almanya oldu. İki ülke, Dünya Kupası'nda bir daha karşılaşmak için 16 yıl bekledi. Almanya, evsahipliği yaptığı 2006'daki turnuvanın çeyrek finalinde, Arjantin'i penaltılarda 4-2 yendi. Güney Afrika 2010'daki çeyrek final eşleşmesinde ise Almanya rakibine 4-0'lık üstünlük sağladı.

İki takım, Dünya Kupası dışında 1 kez Konfederasyonlar Kupası, 13 defa da özel maçlarda karşılaştı. 2005'te Almanya'da düzenlenen Konfederasyonlar Kupası'ndaki grup maçı 2-2'lik beraberlikle bitti. Son olarak bir özel maçta karşılaşan Almanya ile Arjantin arasında 2012 yılında oynanan mücadele 3-1 Arjantin'in galibiyetiyle sona erdi.

‘Panzerler’ 8. kez, ‘Tangocular’ 5. defa finalde

Tarihinde 8. defa final oynama hakkı kazanan Almanya, Brezilya'yı geride bırakarak Dünya Kupası'nın en fazla finale çıkan takımı olacak.

Almanya, son olarak 2002'de Güney Kore-Japonya'daki turnuvanın finalinde boy göstermiş ve Brezilya'ya 2-0'lık skorla kaybetmişti. Üst üste 4. kez en az yarı final gören Almanlar, 2006 ve 2010'daki turnuvaları üçüncü tamamlamıştı.

Dünya Kupası'nın en başarılı takımlarından Arjantin ise 24 yıldır süren final özlemine Brezilya 2014'te son verdi. Arjantin, son olarak İtalya 1990'da final oynadıktan sonra katıldığı 5 turnuvada da çeyrek finalden öteye gidemedi. "Tangocular" turnuvaya ABD 1994'te ikinci turda, Güney Kore-Japonya 2002'de grup aşamasında, Fransa 1998, Almanya 2006 ve Güney Afrika 2010'da çeyrek finalde veda etmişti.

Almanya 106, Arjantin 77. maçına çıkıyor

2014 FIFA Dünya Kupası finalinde karşılaşacak Almanya ile Arjantin, kupanın en tecrübeli takımları arasında yer alıyor.

Turnuvada en fazla karşılaşmaya çıkan takım olan Almanya, Arjantin önünde kupadaki 106. maçını oynayacak. Üç şampiyonluğu bulunan ve 18. kez Dünya Kupası sahnesine çıkan "Panzerler", geride kalan 105 maçın 65'inde galip geldi, 20'şer kez de sahadan beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. "Panzerler" ayrıca, yarı finalde Brezilya karşısında aldığı 7 gollü galibiyetin ardından 223 gole ulaşarak turnuva tarihinin en skorer takımı olma unvanını "Sambacılar"dan devraldı.

Kupanın bir diğer tecrübeli takımı Arjantin, Almanya önünde turnuvadaki 77. maçında sahne alacak. 16. kez Dünya Kupası'nda mücadele eden "Tangocular", oynadığı 76 karşılaşmanın 42'sinden galibiyet çıkardı, 14 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

Almanya, Amerika kıtasında ilk peşinde

Almanya, Amerika kıtasında Dünya Kupası kaldıran ilk Avrupa ülkesi olmanın hesaplarını yapıyor.

Geride kalan 19 Dünya Kupası'nın 7'sine Amerika kıtası evsahipliği yaparken, şimdiye kadar bu turnuvalarda hiçbir Avrupa ülkesi şampiyonluk yaşayamadı. Amerika kıtasında daha önce 5 kez final gören Avrupalılar, bu karşılaşmaların hiçbirinde galibiyet elde edemedi. Avrupalıların şansının tutmadığı Amerika kıtasında Brezilya'nın 3, Arjantin ve Uruguay'ın ikişer şampiyonlukları bulunuyor.

Amerika kıtasında düzenlenen Dünya Kupası finallerinde alınan sonuçlar şöyle:

1930 Uruguay - Uruguay-Arjantin 4-2

1950 Brezilya - Uruguay-Brezilya (Final grubu son maçı) 2-1

1962 Şili Brezilya - Çekoslovakya 3-1

1970 Meksika - Brezilya-İtalya 4-1

1978 Arjantin - Arjantin-Hollanda 3-1 (Uzatmalarda)

1986 Meksika - Arjantin-Batı Almanya 3-2

1994 ABD - Brezilya-İtalya 0-0 (Penaltılarla 3-2)

Diğer yandan, Avrupa ve Amerika kıtası temsilcileri 10. kez Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Önceki 9 finalde 7 kez Amerika kıtası ülkeleri galip gelirken, Avrupalılar 2 defa mutlu sona ulaştı.

Dünya Kupası finalinde karşılaşacak Almanya ile Arjantin'in muhtemel kadroları şöyle:

ALMANYA

ARJANTİN