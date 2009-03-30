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Politika

Ünlüler bu seçim üzgün

Siyasi partilerin 2009 Yerel Seçimleri'nde umudu ünlü adaylar oldu. Ancak, ünlüler seçimde umduğunu bulamadı.

30 Mart 2009 03:00

Siyasi partilerin 2009 Yerel Seçimleri'nde umudu ünlü adaylar oldu. Ancak, ünlüler seçimde umduğunu bulamadı. Sandıktan çıkamayan ünlü isimler hüsran yaşadı.

DSP, Esenler adayı Prof. Zekeriya Beyaz ile 7'inci, Üsküdar adayı Levent Kırca ile 4'üncü, CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Arif Sağ ile 2'inci parti durumunda.

Beyaz hocanın hüsranı

DSP, saat 21.23 itibariyle, Esenler Belediye Başkanlığına adayı ilahiyat profesörü Zekeriya Beyaz ile yüzde 1.36 oy aldı ve 7'nci parti oldu.

Kırca ilk üçe giremedi

Üsküdar Belediye Başkanlığına adaylığını koyan tiyatro sanatçısı Levent Kırca ise yüzde 4 oy oranıyla yarışta 4'üncü durumda.

Sağ, CHP'yi 2. sıraya taşıdı

Arif Sağ, Sancaktepe Belediye Başkanlığına adaylığını koymuştu. Sağ, 17 bin 447 oy ile yüzde 32.18 oranında oy aldı. CHP'yi AKP'nin ardından ikinci sıraya taşıdı.

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