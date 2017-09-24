Ünlüler, böbrek hastaları için maratonda koşacak

İSTANBUL, (DHA) - TÜRK Böbrek Vakfı, “Sen Adım At, Onlar Hayata Bağlansın” sloganı ile bu yıl ilk kez 39. Vodafone İstanbul Maratonu’na katılacak. 12 Kasım’da yapılacak maratonda, ünlü oyuncular Wilma Elles ve İpek Tanrıyar ile dansçı Hasan Yalnızoğlu da vakıf yararına koşacak.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, vakıf destekçileri Wilma Elles, İpek Tanrıyar, Hasan Yalnızoğlu ve vakıf yararına koşacak gönüllü sporcular, Belgrad Ormanı Neşet Suyu Koşu Parkuru’nda antrenmanlara başladı. Sabahın erken saatlerinde antrenman için buluşan sağlık gönüllüleri, maratonda yer alarak böbrek sağlığının korunması ve hemodiyaliz cihazı bağışı projesine dikkati çekecek. Türk Böbrek Vakfı, gönüllü koşucularının toplayacağı bağışlarla kronik böbrek hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere 5 adet hemodiyaliz cihazı alınmasını hedefliyor. Toplanan bağışlarla alınacak cihazların Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne bağışlanacağı açıklandı.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

\"Bu sene, aşırı şeker tüketimi ve çocuklarda obezite ile mücadele konularına ağırlık verdik. Her iki konuda da ülkemizde sıkıntılar var. Böbrek hastalıklarının önemli tetikleyicilerinden olan bu konuların üzerine gidiyoruz. Amacımız geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı nesiller olarak büyümelerini sağlamak. Bunun için gönüllü koşucularımızın fazla olması çok sevindirici. Özellikle Wilma, Hasan ve İpek, setlerinden, işlerinden, programlarından zaman yaratarak antremanları aksatmıyorlar. Wilma, sabah antrenmanda arı sokmasına rağmen ara vermedi. Hasan keza şehir dışındaki okul eğitimlerimize bizzat gelerek, çocuklara sporun önemini anlatıyor. Onlar topluma karşı olan sorumluluklarını fazlasıyla yerine getiriyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böbrek sağlığının koruması için sağlıklı beslenme, hareketli yaşam ve spor çok önemlidir. Bugün vakfımızın bu projesi ile sporun önemini vurguluyoruz. Bu güzel, doğal spor alanında Belgrat Ormanı Neşet Suyu Koşu Parkuru\'nda spor yapmayı ayrıcalık olarak görüyorum. Ayrıca gönüllü kişilerce yürütülen spor aktivitelerinin, kamu yararına dönüşmesine vesile olan tüm \'Adım Adım’ oluşumunun gönüllülerini yürekten tebrik ediyorum.\"