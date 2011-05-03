Ünlüler Bin Ladin'i twitledi: Vay! Öcüyü öldürdüler

T24- ABD'nin uzun süredir peşinde olduğu El Kaide lideri Usame bin Ladin öldürüldü. 11 Eylül saldırılarının arkasındaki isim olarak tüm dünyada aranan Bin Ladin'in öldürülmesi Twitter'da da büyük yankı buldu:



Kim Kardashian: Usame bin Ladin öldü! Obama’nın konuşmasını dinlemek için sabırsızlanıyorum!

Oprah Winfrey: Bu savaşın bittiği anlamına mı geliyor?

Lady Gaga: Şimdi uçaktan indim. CNN izliyorum. Nefrete karşı savaşta ne kadar tarihi bir an.

Jimmy Fallon: Hem Bin Ladin’i yakaladı hem de konuşmasıyla Celebrity Apprentice yayınını böldü. Puanlar Obama’ya.

Demi Lovato: Ülkemi seviyorum. Bugün tarih yazdık.



Lindsay Lohan: Yürü ABD!

Kourtney Kardashian: Vay canına! Cadı öldü!

Neil Patrick Harris: Hepimiz salonda oturuyoruz, herkesin ağzı açık. Vay canına, ne geceydi. Böyle dokunaklı bir konuşma için teşekkürler Başkan.

Khloe Kardashian: Başkanımızın konuşmasına bayıldım. Tanrı hepimizi korusun.



Tyra Banks: Erkek kardeşim 20 yıl boyunca ordudaydı. Bu gece onu ve tüm cesur, fedakâr askerlerimizi selamlıyorum.

LeBron James: Obama’nın konuşması çok dokunaklı ve ilham verici.

Lance Armstrong: ABD! ABD! ABD!

Nicky Hilton: Tanrı askerlerimizi korusun! Sizi seviyoruz. Bizi koruduğunuz için teşekkürler.

Ryan Seacrest: ABD!

Steve Martin: Bu akşam Obama, Usame bin Ladin’i Clint Eastwood’un vurduğunu açıklayacak.



Katy Perry: Ben adalete inanıyorum. Ama sizce de göze göz tüm dünyayı kör etmez mi?

Rob Lowe: Şu an ‘ground zero’dayım. Ne farklı dinler, ne siyasi partiler. Sadece insanlar. Kenetlenmiş gururlu Amerikalılar...

Mike Tyson: Barış ve sevgi İslam’ın esasıdır. Lütfen Usame’nin görüşlerini Müslümanların görüşleriyle karıştırmayın.

Steve Nash: Usame’yi yakaladığımıza göre uçağa binerken laptop’umu güvenliğe göstermek zorunda değilim değil mi?

Jim Carrey: Vay! Öcüyü öldürdüler. Bu akşam havada bir şeyler olacak gibi bir hal vardı zaten. Bin Ladin dönemi bitti, sırada ne var?

Nicki Miinaj: Obama Usame bin Ladin’i buldu. Onun için bir sonraki zorlu görev radyoda Lil’Kim şarkısı yakalamak olacak herhalde.

Jason Segel: “Birliklerimiz Usame’yi yakaladı... Ve ayrıca birkaç dinozor kopyaladık.” Barack’ın söylediklerinden medet umanlar var.

Bar Refaeli: Usame bin Ladin?!?! Gerçekten mi? İspatlayın.

David Arquette: Halk, Usame bin Ladin’in öldürülüşünü kutlamak için Beyaz Saray’ın önünde toplandı. Star Spangled Banner’ı ve Beatles’tan ‘Na Na Na Na Goodbye’ı söylüyorlar.

Jessica Alba: Vay... Doğrulandı.

John Stamos: “Hiç kimsenin ölmesini dilemedim ama büyük keyif alarak okuduğum ölüm ilanları oldu.” Mark Twain. Tanrı ordumuzu korusun.

Deepak Chopra: Sevgili Bay Trump, Usame bin Ladin’in ölüm raporunu görmek ister misiniz? Uzun haliyle mi, kısaltılmış şekliyle mi?

Paris Hilton: Şimdi Los Angeles’a indim. Usame bin Ladin’in ölüm haberini duymak çok güzel. O şeytan terörizmin yüzüydü. Dünya onsuz daha güzel bir yer.



Dane Cook: Usame bin Ladin’in ölümü, iPone’un ‘Telefonumu bul’ uygulamasını aptalca aktive ettikten hemen sonra gerçekleşti.

Ricky Martin: Obama: “Amerika İslam’la savaşta değil. Bin Ladin Müslüman bir lider değildir.”

Michael Caine: Herkes için harika bir gün.

Danny DeVito: Usame öldü.

Katie Couric: 10 yıl önce sevdiklerini kaybedenler. Biliyorum acılarınızı silmeyecek ama bir nebze hafifletecek.