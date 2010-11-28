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Sağlık

Ünlüler AIDS'e savaş açtı

Ayşegül Aldinç, Erkan Can, Cem Özer, Nurseli İdiz, Vildan Atasever, Ece Uslu ve Lale Mansur AIDS projesi için özel pozlar verdiler.

28 Kasım 2010 02:00

T24 - Ayşegül Aldinç, Erkan Can, Cem Özer, Nurseli İdiz, Vildan Atasever, Ece Uslu ve Lale Mansur AIDS projesi için özel pozlar verdiler.


100 ünlü ismin gönüllü olarak bir araya geldiği 'Pozitif Negatif Yaklaşımlar Fotoğraf Sergisi' 1 Aralık'ta Palladium Alışveriş Merkezi’nde görücüye çıkacak.


Sanat yönetmenliğini Kenan Bahadır Derre’nin, genel koordinatörlüğünü Zuhal Ceran’ın üstlendiği fotoğraf sergisi, bir ay boyunca sergilenmeye devam edecek.


2007 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi (UNFPA) ve H&M tarafından desteklenen proje bu yıl Boom Fotoğraf Prodüksiyon Şirketi stüdyolarında moda fotoğrafçısı Ersoy Alap tarafından görüntülendi.





HIV/AIDS konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek amacı taşıyan sergide her yıl sanat dünyasının önemli isimleri bir araya gelerek AIDS’i kendi cümleleriyle yorumluyor, toplumda oluşmuş yanlış yargıları kırmaya, HIV/AIDS’ten korunma yollarını öğretmeye çalışıyor.


Projeye destek veren ünlü isimler arasında; Ayşegül Aldinç, Erkan Can, Cem Özer, Nurseli İdiz, Vildan Atasever, Ece Uslu ve Lale Mansur gibi ünlü isimler bulunuyor.





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