Ünlü Youtuberlara yasa dışı bahis gözaltısı

Sosyal paylaşım sitesi Youtube'ta 1.5 milyon takipçisi bulunan Bülent M. ile Amir Z, yayımladıkları videoların altına yasa dışı bahis sitelerinin reklamını koydukları gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alındı.

Ankara Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Çankaya ilçesinde düzenlediği operasyonda, Youtube kanallarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamına yer verdikleri gerekçesiyle 1.5 milyon takipçisi olan Bülent M. ve Amir Z.'yi gözaltına aldı. Bülent M. ve Amir Z.'nin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı Amir Z'nin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.