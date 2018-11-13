Ünlü YouTuber ve kız arkadaşı Bağcılar'daki yangında yaşamını yitirdi

Ünlü Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, Bağcılar'da Özkan'ın kiraladığı stüdyoda sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybetti.

Çetin Aydın'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Bağcılar İstanbul Caddesi üzerideki bir stüdyoda sabah saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangına itfaiye müdahale etti. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

İçeri giren itfaiye ekipleri 2 kişinin cesedini buldu. Cesetler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, cesetlerin kimlikleri de tespit edildi. Yangında hayatını kaybeden 2 kişinin, Emre Özkan ve kız arkadaşı Nahide Cansu Kovancı olduğu anlaşıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çekmiş olduğu eğlenceli parodi videolarıyla sık sık gündeme gelen Emre Özkan, İstanbul Arel Üniversite’nde Radvo, TV ve Sineme Bölümü okuyordu. Düğünlerde de piyanistlik yapan Özkan‘ın en büyük amacı okulunu bitirip yönetmen olmaktı.

Özkan, YouTube'da on milyonlarca defa izlenen parodi videoları ile ünlenmiş ve 300 binden fazla aboneye sahip olmuştu.

15 Temmuz nöbetleri esnasında sen de Bağcılar Meydanı'na çıkıp bestelediğin Gördü Türkiye'ye şarkısını söyleyen Emre Özkan şarkıyla ilgili "O şarkıyı babam yazdı. Tamamen içinden gelerek saf duygularıyla kalemini çalıştırdı ve bana gelip "Bunu bestelemeni istiyorum" dedi. Böylece biz de kendi görüşümüzü göstermiş olduk ailecek. Üstüme düşeni yaptım diyebilirim." demişti.