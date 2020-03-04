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Dünya
BBC Türkçe

Ünlü Youtuber'a 50 yıl hapis cezası

04 Mart 2020 15:42

25 yaşındaki YouTuber Germán Abraham Loera Acosta, Meksika'nın Chihuahua eyaletinde bir kadın avukatı kaçırdığı gerekçesiyle 50 yıl hapse mahkûm edildi.

YouTuber’ın, kurbanın esir tutulduğu evi kiraladığı ve serbest bırakılması karşılığında 2 milyon peso (103.000 dolar) değerinde Bitcoin’i fidye olarak istediği bildirildi. Kadın iki gün sonra polis tarafından kurtarıldı.

Aynı operasyonda dört kişi polis tarafından yakalandı. Acosta, çekeceği hapis cezasına ek olarak, 500.000 peso (25.730 dolar) para cezası ödemek zorunda kalacak.

YouTube kanalında dijital pazarlama ve iş dünyası ilgili yayınlar yapan Acosta, tutuklanmadan hemen önce, takipçilerine profesyonel ve kişisel yaşamlarını nasıl geliştirecekleri konusunda tavsiyelerde bulunan bir dizi paylaşım yapmıştı.

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