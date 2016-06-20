Ünlü yönetmenlerin vazgeçemediği oyuncular

Dünyaca ünlü bazı yönetmenler var ki, çekmiş olduğu filmlerde gözler hep aynı oyuncuları arar. Çok iyi anlaşan ve birden fazla filmde yer alan, birbirinden ayrılamayan yönetmen ve oyuncuları bir araya getirildi.
Türkiye'den de birbirinden ayrılmayan yönetmen-oyuncu ikililerine, uzun yıllardır beraber çalışan ve önemli filmlere imza atan ünlü yönetmen Yavuz Turgul ve usta oyuncu Şener Şen örnek gösterildi.
Tutturdukları uyum ile iyi işler ortaya çıkaran ünlü yönetmen ve oyuncu ikilileri sinemajor.com tarafından derlendi:
MARTIN SCORSESE - LEONARDO DICAPRIO
The Audition - 2015 (Kısa Film)
Para Avcısı / The Wolf of Wall Street - 2013
The Departed / Zindan Adası - 2010
The Aviator / Göklerin Hakimi - 2004
Gangs of New York / New York Çeteleri – 2002
QUENTIN TARANTINO - SAMUEL L. JACKSON
The Hateful Eight - 2015
Django Unchained / Zincirsiz - 2012
Inglourious Basterds / Soysuzlar Çetesi - 2009
Kill Bill: 2 - 2004
Jackie Brown - 1997
Pulp Fiction / Ucuz Roman - 1994
TIM BURTON - JOHNNY DEPP
Alice's Adventures in Wonderland 2 / Alis Harikalar Diyarında 2 - 2016
Dark Shadows / Karanlık Gölgeler - 2012
Alice's Adventures in Wonderland / Alis Harikalar Diyarında - 2010
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street / Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi - 2007
Corpse Bride / Ölü Gelin - 2005
Charlie and the Choclate Factory / Charlie'nin Çikolata Fabrikası - 2005
Sleepy Hollow / Hayalet Süvari - 1999
Ed Wood - 1994
Edward Scissorhands / Makas Eller - 1990
STEVEN SPIELBERG - TOM HANKS
Bridge of Spies / Casuslar Köprüsü - 2015
The Terminal / Terminal - 2004
Catch Me if You Can / Sıkıysa Yakala - 2002
Saving Private Ryan / Er Ryan'ı Kurtarmak - 1998
PEDRO ALMODOVAR - ANTONIO BANDERAS
I'm So Excited / Aklımı Oynatacağım - 2013
La piel que habito / İçinde Yaşadığım Deri - 2011
Tie Me Up! Tie Me Down! / Bağla Beni - 1990
Women on the Verge of a Nervous Breakdown / Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar - 1988
Law of Desire / Tutku Kanunu - 1987
Matador - 1986
Labyrinth of Passion / İhtiras Labirenti - 1982
MARTIN SCORSESE - ROBERT DE NIRO
The Audition - 2015 (Kısa Film)
Casino - 1995
Cape Fear / Korku Burnu - 1991
Goodfellas / Sıkı Dostlar - 1990
The King of Comedy / Komediler Kralı - 1983
Raging Bull / Kızgın Boğa - 1980
Taxi Drive / Taksi Şoförü - 1976
Mean Streets / Arka Sokaklar - 1973
WES ANDERSON - BILL MURRAY
The Grand Budapest Hotel / Büyük Budapeşte Oteli - 2014
Moonrise Kingdom / Yükselen Ay Krallığı - 2012
Fantastic Mr. Fox / Yaman Tilki - 2009
The Darjeeling Limited / Küs Kardeşler Limited Şirketi - 2007
The Life Aquatic with Steve Zissou / Suda Yaşam - 2004
The Royal Tenenbaums / Tenenbaum Ailesi - 2001
Rushmore / Çılgın Liseliler - 1998
YAVUZ TURGUL - ŞENER ŞEN
Av Mevsimi - 2010
Gönül Yarası - 2005
Eşkiya - 1996
Gölge Oyunu - 1992
Aşk Filmlerinin Unutulmaz Adamı -1990
Muhsin Bey - 1987