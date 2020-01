Ünlü yönetmenlerin vazgeçemediği oyuncular

Dünyaca ünlü bazı yönetmenler var ki, çekmiş olduğu filmlerde gözler hep aynı oyuncuları arar. Çok iyi anlaşan ve birden fazla filmde yer alan, birbirinden ayrılamayan yönetmen ve oyuncuları bir araya getirildi.



Türkiye'den de birbirinden ayrılmayan yönetmen-oyuncu ikililerine, uzun yıllardır beraber çalışan ve önemli filmlere imza atan ünlü yönetmen Yavuz Turgul ve usta oyuncu Şener Şen örnek gösterildi.



Tutturdukları uyum ile iyi işler ortaya çıkaran ünlü yönetmen ve oyuncu ikilileri sinemajor.com tarafından derlendi:

MARTIN SCORSESE - LEONARDO DICAPRIO

The Audition - 2015 (Kısa Film)

Para Avcısı / The Wolf of Wall Street - 2013

The Departed / Zindan Adası - 2010

The Aviator / Göklerin Hakimi - 2004

Gangs of New York / New York Çeteleri – 2002

QUENTIN TARANTINO - SAMUEL L. JACKSON

The Hateful Eight - 2015

Django Unchained / Zincirsiz - 2012

Inglourious Basterds / Soysuzlar Çetesi - 2009

Kill Bill: 2 - 2004

Jackie Brown - 1997

Pulp Fiction / Ucuz Roman - 1994

TIM BURTON - JOHNNY DEPP

Alice's Adventures in Wonderland 2 / Alis Harikalar Diyarında 2 - 2016

Dark Shadows / Karanlık Gölgeler - 2012

Alice's Adventures in Wonderland / Alis Harikalar Diyarında - 2010

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street / Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi - 2007

Corpse Bride / Ölü Gelin - 2005

Charlie and the Choclate Factory / Charlie'nin Çikolata Fabrikası - 2005

Sleepy Hollow / Hayalet Süvari - 1999

Ed Wood - 1994

Edward Scissorhands / Makas Eller - 1990

STEVEN SPIELBERG - TOM HANKS

Bridge of Spies / Casuslar Köprüsü - 2015

The Terminal / Terminal - 2004

Catch Me if You Can / Sıkıysa Yakala - 2002

Saving Private Ryan / Er Ryan'ı Kurtarmak - 1998

PEDRO ALMODOVAR - ANTONIO BANDERAS

I'm So Excited / Aklımı Oynatacağım - 2013

La piel que habito / İçinde Yaşadığım Deri - 2011

Tie Me Up! Tie Me Down! / Bağla Beni - 1990

Women on the Verge of a Nervous Breakdown / Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar - 1988

Law of Desire / Tutku Kanunu - 1987

Matador - 1986

Labyrinth of Passion / İhtiras Labirenti - 1982

MARTIN SCORSESE - ROBERT DE NIRO

The Audition - 2015 (Kısa Film)

Casino - 1995

Cape Fear / Korku Burnu - 1991

Goodfellas / Sıkı Dostlar - 1990

The King of Comedy / Komediler Kralı - 1983

Raging Bull / Kızgın Boğa - 1980

Taxi Drive / Taksi Şoförü - 1976

Mean Streets / Arka Sokaklar - 1973

WES ANDERSON - BILL MURRAY

The Grand Budapest Hotel / Büyük Budapeşte Oteli - 2014

Moonrise Kingdom / Yükselen Ay Krallığı - 2012

Fantastic Mr. Fox / Yaman Tilki - 2009

The Darjeeling Limited / Küs Kardeşler Limited Şirketi - 2007

The Life Aquatic with Steve Zissou / Suda Yaşam - 2004

The Royal Tenenbaums / Tenenbaum Ailesi - 2001

Rushmore / Çılgın Liseliler - 1998

YAVUZ TURGUL - ŞENER ŞEN

Av Mevsimi - 2010

Gönül Yarası - 2005

Eşkiya - 1996

Gölge Oyunu - 1992

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Adamı -1990

Muhsin Bey - 1987