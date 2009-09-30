Ünlü yönetmenden Carla Bruni'ye film teklifi

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni Sarkozy, Amerikalı yönetmen Woody Allen'in çekeceği yeni filminde de oynatmak istediğini söyledi.



Woody Allen bugün Belçika gazetesi Le Soir’a verdiği demeçte, 2010 yazında Fransa’nın başkenti Paris’te çekeceği filmde Carla Bruni’ye de rol vermek istediğini açıkladı.



"Carla Bruni’yi çok güzel ve çok ilgili çekici bir kadın" olarak niteleyen Allen, "Bruni’nin çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve birazcık şansla onu da filmde oynatmayı çok istiyorum" diye konuştu.



Amerikalı yönetmen, yeni filminin İngilizce olacağını, filmde Amerikalı ve Fransız aktörlerin yer alacağını belirtti.



Amerikan sinemasını "her zamankinden daha kötü" olarak değerlendiren Allen, "ergenlik budalalıklarıyla dolu kolej hikayeleri çekilen Kalifornya’da hiç çalışmayacağını" söyledi.



Woody Allen, sinemanın bir "sanayi" olarak kabul edildiği ABD’nin tersine, sinemanın sanatsal yönünün daha fazla kabul gördüğü Avrupa’da daha rahat yaşadığının altını çizdi.



Allen, Avrupa’da bankacıların bir filme sadece para yatırmakla yetindiklerini ve filmin yapımına karışmadıklarını, film bitince de gösterime girdiğini ve bunun her yerde böyle olması gerektiğini ifade etti.



Amerikalı yönetmen, Haziran ayında Paris ziyareti sırasında Elysée sarayında Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından kabul edilmiş ve "karizma dolu Carla Bruni’yi değişik rolleri olağanüstü bir şekilde oynarken" düşlediğini açkılamıştı.



