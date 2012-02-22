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Yaşam

Ünlü yönetmen yaşamını yitirdi!

Usta yönetmen Yusuf Kurçenli 65 yaşında yaşama veda etti...

22 Şubat 2012 18:15

 

T24 - Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Yusuf Kurçenli hayatını kaybetti. 65 yaşında vefat eden Kurçenli bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
 
Yusuf Kurçenli kimdir?
 
1947 Rize doğumlu olan Kurçenli, İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik okudu. 1973 ile 1980 yılları arasında TRT'de yapımcı ve yönemen olarak çalıştı. İlk filmi "Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe"yi 1983 yılında çekti. Daha sonraki yıllarda çektiği bir çok film, değişik festivallerde ödüller kazandı.   
 
 
Filmografisi  
 
Yüreğine Sor (2010)
Gurbet Kuşları (2008)
Bebeğim (2006)
Gönderilmemiş Mektuplar (2002)
Kurşun Kalem (2000)
Çemberler (2000)
Baba Evi (1999)
Antika Talanı (1997)
Aşk Üzerine Söylenmemiş Her şey (1995)
Çözülmeler (1994)
Umut Taksi (1993)
Taşların Sırrı (1992)
Karartma Geceleri (1990)
Raziye (1990)
Gönül Garip Bir Kuştur (1989)
Gramofon Avrat (1987)
Merdoğlu Ömer Bey (1986)
Ölmez Ağacı (1984)
Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe (1983)    

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