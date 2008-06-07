Ünlü yönetmen törende fenalaştı

15'inci Altın Koza Film Festivali'nde yıllarını sinemaya vermiş oyuncular Selda Alkor ve Halil Ergün ile yönetmen Halit Refiğ'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülleri' verildi. 3 sinema emektarı toplu fotoğraf çektirmek için sahneye çıktığında havai fişekler patlatılınca, yönetmen Refiğ fenalaştı.



SAĞLIK DURUMU İYİ



3 sinema emektarı toplu fotoğraf çektirmek için sahneye çıktığında havai fişekler patlatıldı. "Bu benim hoşuma gitmiyor" diyerek fotoğraftan çıkan ve yerine geçmek için yürüyen yönetmen Refiğ yerine oturamadan fenalaştı. Hemen yerinden kalkan Başkan Durak, Alkor ve Ergün'ün rahatlatmaya çalıştığı Refiğ, sakinleşmeyince, bir garson kravatını gevşetip, gömleğinin yaka düğmesini açtı.



Havai fişek gösterisi durmayınca, görevlilerce bir odaya götürülen Refiğ, konuklar arasındaki bir doktor tarafından kontrol edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Havai fişek gösterisi bitince, ünlü yönetmen tekrar sahneye çıkarak, sürekli kamera arkasında olduğu için kamera önüne çıkınca heyecanlandığını söyledi