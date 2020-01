Ünlü yönetmen Peter Jackson beyaz perdeye belgeselle geri dönecek

“The Lord of the Rings” ve “The Hobbit” üçlemelerinin 3 Oscar’lı yönetmeni Peter Jackson bir sonraki projesi hakkında açıklamalarda bulundu. 2014 yılında vizyona giren “The Hobbit: The Battle of the Five Armies”ten bu yana hiçbir film yönetmeyen Jackson beyaz perdeye bir belgeselle geri dönecek.

Henüz resmi adı açıklanmayan yapımda İngiltere’deki İmparatorluk Savaş Müzesi arşivinde saklı olan ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış özel görüntüler ile BBC arşivlerindeki ses kayıtları kullanılacak.

Dünya prömiyerini bu yıl İngiliz Film Enstitüsü (BFI) Londra Film Festivali’nde yapacak olan belgesel, İngiltere’deki bazı sinemalarda gösterime girecek. Peter Jackson’la röportajlar, kamera arkası görüntüleri ve çekim tekniklerine ilişkin bilgilerle birlikte BBC One’da da yayınlanacak.

Birleşik Krallık’ın Birinci Dünya Savaşı yüzüncü yıl sanat çalışmaları resmi programı işbirliği ile çekilecek olan filmde, Peter Jackson’ın ilk kez deneyeceği bir renklendirme yöntemi, ilk kez görülecek arşiv kayıtlarının üç boyutlü dijitalizasyonu ve görüntülerin modern tekniklerle yüksek çözünürlüklü restorasyonu uygulanacak.

Aile bağları sebebiyle Birinci Dünya Savaşı’na ve Gelibolu cephesine özel ilgi duyan 56 yaşındaki Yeni Zelandalı yönetmen, 2016’da Peter Jackson ile Çanakkale adlı bir yapımda da yer almıştı.