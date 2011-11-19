-Ünlü yönetmen Ömer Lütfi Akad, vefat etti İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Ünlü sinema yönetmeni Ömer Lütfi Akad (95), İstanbul'da vefat etti. Alınan bilgiye göre, yaşlılığa bağlı olarak evinde vefat eden Akad için ilk olarak, 20 yılı aşkın süre öğretim üyeliği yaptığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema Televizyon Bölümünde 21 Kasım Pazartesi günü saat 13.00'te tören düzenlenecek. Aynı gün ikindi vakti Levent Camisi'nde gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından Akad'ın naaşı, Ulus Mezarlığı'na defnedilecek. -Akad'ın öz geçmişi- Türk sinemasının ''koca çınarı'' olarak bilinen Ömer Lütfi Akad, 2 Eylül 1916'da doğdu. Fransız Sainte Jeanne d'Arc Okulu, Galatasaray Lisesi, İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu Maliye Bölümünde okudu. Tiyatro ve sinema yazıları yazan Akad, Sema Film'de mali danışmanlık ve yapım yönetmenliği yaptı. 1947 yılında Seyfi Havaeri'nin ''Damga'' filminde yönetmenliğe başlayıp, 1949 yılında ''Vurun Kahpeye'' filmini çeken Akad, halk masalları uyarlamaları da yaptı. Polisiye filmleriyle sinema dilini geliştirdi. Akad, kendinden önceki sinemacılardan farklı olarak sinema tekniği ve diline yeni bir anlayış getirdi. Belgeseller çeken ve senaryo yazarlığı yapan Akad'ın, 100'ü aşkın filmi bulunuyor.