Ünlü yönetmen Memduh Ün 95 yaşında hayatını kaybetti

Geçen yıl 11 Kasım'dan bu yana Bodrum'da Acıbadem Hastanesi yoğun bakım servisinde kalan ünlü Yeşilçam yönetmenlerinden Memduh Ün, bu sabah saat 10.15 sıralarında hayatını kaybetti.

Bodrum'da birlikte yaşadığı sinema sanatçısı Fatma Girik de 95 yaşında hayatını kaybeden Memduh Ün'ün yanında kalıyordu.

Usta yönetmen kasım ayından beri yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı akciğerlerinde sıvı birikmesi, yüksek tansiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ün'ü bir an olsun yalnız bırakmayan, 9 aydır hastanede yanı başında bekleyen hayat arkadaşı Fatma Girik, "O benim her şeyimdi. 56 yıllık hayat arkadaşımdı. Ben ailemden çok onunla birlikteydim. Hala inanamıyorum’’ diyebildi.

57 yıldır Memduh Ün ile birlikte olan Fatma Girik 2 yıl önce verdiği röportajda, "Bir daha dünyaya gelsem yine sanatçı olurum yine Memduh'a aşık olurum" demişti. Girik aşkını şöyle anlatmıştı:

"Memduh 90'lı yaşlarında artık ve benim için çok değerli. O benim ilk ve son aşkım. Birbirimizin yaşamına imza atmışız, bu yetiyor. Aşk benim için 20'de neyse 70'de de o. Onun yanında 20 yaşında duyduğum heyecanı hala hissediyorum. Aşk olmazsa yaşayamam...Memduh, kedilerim ve kitaplarım olmasa yaşayamam! Bir daha dünyaya gelsem yine sanatçı olurum yine Memduh'a aşık olurum."

95 yaşındaki yönetmenin vefatının ardından Yeşilçam sanatçıları ve emektarları ise Girik’i tek tek arayarak taziyelerini bildirdi.Memduh Ün yarın Torba'da toprağa verilecek.

Memduh Ün kimdir?

Beşiktaş'ın 1940-41 sezonu şampiyon bitiren kadroda futbolcu olarak görev yapan Memduh Ün futboldan koptuktan sonra Turhan Ün takma adıyla 1947'de sinemada oyuncu olarak yer aldı, 1951'de Arşavir Alyanak'la birlikte Yakut Film adlı bir şirket kurdu. Yönetmenlik deneyimini geliştirince bu kez kendi adına Uğur Film adında bir şirket kurarak çalışmalarını sürdürdü. Oyunculuk, yönetmenlik ve yapımcılığın yanı sıra, film senaryoları da yazdı. Ayrıca bir filmin müziğini, iki filmin de kurgusunu yapmıştır.

Filmleri

(Oyuncu Olarak)

Sinema Bir Mucizedir - 2005

Düş Gezginleri - 1992

Gün Ortasında Karanlık - 1990

Vazife Uğruna - 1986

Garip-1986

Kahreden Gençlik - 1985

Dağınık Yatak - 1984

Çarıklı Milyoner - 1983

Yaşamak Seninle Güzel - 1982

Gülsüm Ana - 1982

Zübük - 1980

Orta Direk Şaban

Vah Başımıza Gelenler - 1979

Köşe Kapmaca - 1979

Bekçiler Kralı - 1979

Derdim Dünyadan Büyük - 1978

Cemil Dönüyor - 1977

Yıkılmayan Adam - 1977

Delicesine - 1976

İki Arkadaş - 1976

Feryat - 1972

Umutsuzlar - 1971

İnsanlar Yaşadıkça - 1969

Canın Cehenneme - 1965

Kırık Hayatlar - 1965

İstanbul'un Kızları - 1964

Ayşecik Yavru Melek - 1962

Ölüm Perdesi - 1960

Namus Uğruna - 1960

Ölüm Peşimizde - 1960

Ana Hasreti / Dertli Ana - 1958

Yetim Ömer - 1957

Zeynebin Aşkı / Güllü Fatma - 1957

Ana Hasreti - 1956

Günahkar Baba - 1955

Öp Babanın Elini - 1955

Yetim Yavrular - 1955

Yaban Kız - 1954

Uç Baba Torik - 1953

Aşk Izdırabtır - 1953

Onu Ben Öldürdüm - 1952

Hayat Acıları / Gülnaz - 1951

Karadeniz Postası - 1949

Damga - 1948

(Yönetmen olarak)

Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener - 2005

Yer Çekimli Aşklar - 1995

Zıkkımın Kökü - 1992

Bütün Kapılar Kapalıydı - 1990

Gün Ortasında Karanlık - 1990

Gönül Dostları - 1987

Garip - 1986

Postacı - 1984

Gülsüm Ana - 1982

Kaçak - 1982

Kanlı Nigar - 1981

Devlet Kuşu - 1980

Cevriyem - 1978

Bir Tanem - 1977

Cellat - 1975

Ağrı Dağı Efsanesi - 1975

Kadınım - 1975

Yaralı - 1973

Gönülden Yaralılar - 1973

Toprak Ana - 1973

Murat İle Nazlı - 1972

Para - 1972

Sezercik Aslan Parçası - 1972

Üç Arkadaş - 1971

Kara Peçe - 1970

Büyük Yemin - 1969

İnsanlar Yaşadıkça - 1969

İlk ve Son - 1968

Vuruldum Bu Kıza - 1968

Zilli Nazife - 1967

Son Gece - 1967

Aslan Yürekli Kabadayı - 1967

Yaprak Dökümü - 1967

Fakir Çocuklar - 1966

Aslan Pençesi - 1966

Altın Çocuk - 1966

Vahşi Sevda - 1966

Namusum İçin - 1965

Yıldız Tepe - 1965

Dağ Başını Duman Almış - 1964

Öp Annemin Elini - 1964

Ağaçlar Ayakta Ölür - 1964

Halk Çocuğu - 1964

Kanun Karşısında - 1964

Kırk Küçük Anne - 1964

Çapkın Kız - 1963

Yavaş Gel Güzelim - 1963

Bire On Vardı - 1963

Kısmetin En Güzeli - 1962

Üç Tekerlekli Bisiklet - 1962

Akasyalar Açarken - 1962

Belalı Torun - 1962

Güneş Doğmasın - 1961

Avare Mustafa - 1961

Boş Yuva - 1961

Mahallenin Sevgilisi - 1960

Ölüm Peşimizde - 1960

Ateşten Damla - 1960

Ayşecik - 1960

Bir Serseri - 1960

Kırık Çanaklar - 1960

Murada Ereceğiz - 1958

Çoban Kızı - 1958

Üç Arkadaş - 1958

Ayşe'nin Çilesi - 1958

Zeynebin Aşkı / Güllü Fatma - 1957

Yetim Ömer - 1957

Zeynep'ın İntikamı - 1956

Piç / Kahpe Dünya - 1956

Ana Hasreti - 1956

Düşman Aşıklar - 1955

Öp Babanın Elini - 1955

Yetim Yavrular - 1955