Ünlü yönetmen Memduh Ün 95 yaşında hayatını kaybetti

Geçen yıl 11 Kasım'dan bu yana Bodrum'da Acıbadem Hastanesi yoğun bakım servisinde kalan ünlü Yeşilçam yönetmenlerinden Memduh Ün, bu sabah saat 10.15 sıralarında hayatını kaybetti.
Bodrum'da birlikte yaşadığı sinema sanatçısı Fatma Girik de 95 yaşında hayatını kaybeden Memduh Ün'ün yanında kalıyordu.
Usta yönetmen kasım ayından beri yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı akciğerlerinde sıvı birikmesi, yüksek tansiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ün'ü bir an olsun yalnız bırakmayan, 9 aydır hastanede yanı başında bekleyen hayat arkadaşı Fatma Girik, "O benim her şeyimdi. 56 yıllık hayat arkadaşımdı. Ben ailemden çok onunla birlikteydim. Hala inanamıyorum’’ diyebildi.
57 yıldır Memduh Ün ile birlikte olan Fatma Girik 2 yıl önce verdiği röportajda, "Bir daha dünyaya gelsem yine sanatçı olurum yine Memduh'a aşık olurum" demişti. Girik aşkını şöyle anlatmıştı:
"Memduh 90'lı yaşlarında artık ve benim için çok değerli. O benim ilk ve son aşkım. Birbirimizin yaşamına imza atmışız, bu yetiyor. Aşk benim için 20'de neyse 70'de de o. Onun yanında 20 yaşında duyduğum heyecanı hala hissediyorum. Aşk olmazsa yaşayamam...Memduh, kedilerim ve kitaplarım olmasa yaşayamam! Bir daha dünyaya gelsem yine sanatçı olurum yine Memduh'a aşık olurum."
95 yaşındaki yönetmenin vefatının ardından Yeşilçam sanatçıları ve emektarları ise Girik’i tek tek arayarak taziyelerini bildirdi.Memduh Ün yarın Torba'da toprağa verilecek.
Memduh Ün kimdir?
Beşiktaş'ın 1940-41 sezonu şampiyon bitiren kadroda futbolcu olarak görev yapan Memduh Ün futboldan koptuktan sonra Turhan Ün takma adıyla 1947'de sinemada oyuncu olarak yer aldı, 1951'de Arşavir Alyanak'la birlikte Yakut Film adlı bir şirket kurdu. Yönetmenlik deneyimini geliştirince bu kez kendi adına Uğur Film adında bir şirket kurarak çalışmalarını sürdürdü. Oyunculuk, yönetmenlik ve yapımcılığın yanı sıra, film senaryoları da yazdı. Ayrıca bir filmin müziğini, iki filmin de kurgusunu yapmıştır.
Filmleri
(Oyuncu Olarak)
Sinema Bir Mucizedir - 2005
Düş Gezginleri - 1992
Gün Ortasında Karanlık - 1990
Vazife Uğruna - 1986
Garip-1986
Kahreden Gençlik - 1985
Dağınık Yatak - 1984
Çarıklı Milyoner - 1983
Yaşamak Seninle Güzel - 1982
Gülsüm Ana - 1982
Zübük - 1980
Orta Direk Şaban
Vah Başımıza Gelenler - 1979
Köşe Kapmaca - 1979
Bekçiler Kralı - 1979
Derdim Dünyadan Büyük - 1978
Cemil Dönüyor - 1977
Yıkılmayan Adam - 1977
Delicesine - 1976
İki Arkadaş - 1976
Feryat - 1972
Umutsuzlar - 1971
İnsanlar Yaşadıkça - 1969
Canın Cehenneme - 1965
Kırık Hayatlar - 1965
İstanbul'un Kızları - 1964
Ayşecik Yavru Melek - 1962
Ölüm Perdesi - 1960
Namus Uğruna - 1960
Ölüm Peşimizde - 1960
Ana Hasreti / Dertli Ana - 1958
Yetim Ömer - 1957
Zeynebin Aşkı / Güllü Fatma - 1957
Ana Hasreti - 1956
Günahkar Baba - 1955
Öp Babanın Elini - 1955
Yetim Yavrular - 1955
Yaban Kız - 1954
Uç Baba Torik - 1953
Aşk Izdırabtır - 1953
Onu Ben Öldürdüm - 1952
Hayat Acıları / Gülnaz - 1951
Karadeniz Postası - 1949
Damga - 1948
(Yönetmen olarak)
Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener - 2005
Yer Çekimli Aşklar - 1995
Zıkkımın Kökü - 1992
Bütün Kapılar Kapalıydı - 1990
Gün Ortasında Karanlık - 1990
Gönül Dostları - 1987
Garip - 1986
Postacı - 1984
Gülsüm Ana - 1982
Kaçak - 1982
Kanlı Nigar - 1981
Devlet Kuşu - 1980
Cevriyem - 1978
Bir Tanem - 1977
Cellat - 1975
Ağrı Dağı Efsanesi - 1975
Kadınım - 1975
Yaralı - 1973
Gönülden Yaralılar - 1973
Toprak Ana - 1973
Murat İle Nazlı - 1972
Para - 1972
Sezercik Aslan Parçası - 1972
Üç Arkadaş - 1971
Kara Peçe - 1970
Büyük Yemin - 1969
İnsanlar Yaşadıkça - 1969
İlk ve Son - 1968
Vuruldum Bu Kıza - 1968
Zilli Nazife - 1967
Son Gece - 1967
Aslan Yürekli Kabadayı - 1967
Yaprak Dökümü - 1967
Fakir Çocuklar - 1966
Aslan Pençesi - 1966
Altın Çocuk - 1966
Vahşi Sevda - 1966
Namusum İçin - 1965
Yıldız Tepe - 1965
Dağ Başını Duman Almış - 1964
Öp Annemin Elini - 1964
Ağaçlar Ayakta Ölür - 1964
Halk Çocuğu - 1964
Kanun Karşısında - 1964
Kırk Küçük Anne - 1964
Çapkın Kız - 1963
Yavaş Gel Güzelim - 1963
Bire On Vardı - 1963
Kısmetin En Güzeli - 1962
Üç Tekerlekli Bisiklet - 1962
Akasyalar Açarken - 1962
Belalı Torun - 1962
Güneş Doğmasın - 1961
Avare Mustafa - 1961
Boş Yuva - 1961
Mahallenin Sevgilisi - 1960
Ölüm Peşimizde - 1960
Ateşten Damla - 1960
Ayşecik - 1960
Bir Serseri - 1960
Kırık Çanaklar - 1960
Murada Ereceğiz - 1958
Çoban Kızı - 1958
Üç Arkadaş - 1958
Ayşe'nin Çilesi - 1958
Zeynebin Aşkı / Güllü Fatma - 1957
Yetim Ömer - 1957
Zeynep'ın İntikamı - 1956
Piç / Kahpe Dünya - 1956
Ana Hasreti - 1956
Düşman Aşıklar - 1955
Öp Babanın Elini - 1955
Yetim Yavrular - 1955