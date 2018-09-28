T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Ünlü yönetmen film çekimleri sırasında hayatını kaybetti!

Son 15 yılın en üretken film yönetmenlerinden biri kabul edilen Missa Hebie, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

28 Eylül 2018 01:07

Afrika sinemasının önde gelen isimlerinden Burkina Fasolu  Missa Hebie, film çekimleri sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Son 15 yılın en üretken film yönetmenlerinden biri kabul edilen Hebie,  dün akşam saatlerinde Burkina Faso’daki film çekimleri sırasında yaşamını  yitirdi.

Kültür ve sanat camiasında büyük üzüntüyle karşılanan ünlü yönetmenin  ani ölümünü ülkedeki yerel basın, “Siyah perde Burkina sinemasına düştü”  başlığıyla verdi.

Hebie son olarak ülkede büyük beğeni toplayan "Commissariat de Tampy"  ile babası bekçi olan başarılı bir lise öğrencisini hayatını konu edinen "Lise  Yıldızı ve Yolsuzluk" isimli dizilerin yönetmenliğini yapmıştı.

Hebie'nin, “le Fauteuil” (Koltuk) isimli uzun metrajlı filmine,  Vagadugu 21. Panafrican Film ve Televizyon Festivali'nde Oumarou Ganda Ödülü  verilmiş, aynı film Güney Kore'de de 2009 Pusan Uluslararası Film Festivali'nde  yer almıştı.

Ünlü yönetmen, Vagadugu Panafrican Film Festivali FESPACO tarafından 2  yılda bir Vagadugu’da düzenlenen ve Afrika ülkelerindeki sinemacılarının büyük  bir katılım gösterdiği 2015'teki festivalde en iyi poster ödülünü alan '' Cellule  512 '' ve  Raison du Plus Fort gibi filmleriyle de adından söz ettirmişti.

Öte yandan Hebie, FESPACO'nun daimi sekreterliği ve Burkina Ulusal  Televizyon Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burkina Faso Cumhurbaşkanı Rock  Marc Christian Kabore, “Onun ölümü Burkina ve Afrika sineması için büyük bir  kayıptır. Ailesine ve kültür dünyasına yürekten başsağlığı diliyorum.”  ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

Missa Hebieyönetmenburkina fasokalp krizifilmsetölümMissa Hebie kimdir
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24