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Kültür-Sanat

Ünlü yönetmen Ensar kılıç vefat etti

Devlet Tiyatroları yönetmeni ve oyuncu Ensar Kılıç hayatını kaybetti.

25 Eylül 2010 03:00

T24- Devlet Tiyatroları yönetmeni ve oyuncu Ensar Kılıç hayatını kaybetti. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve bu sabah yaşama veda eden sanatçı, yarın öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.


Sanatla dolu bir ömür

Devlet Tiyatroları sanatçısı Ensar Kılıç, 1956 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun olan Kılıç, 1981 yılında Devlet Tiyatroları sanatçısı olarak göreve başladı.


1987 yılında Mamak Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nu kuran ve genel sanat yönetmenliğini üstlenen Ensar Kılıç, 1989-1990 sanat sezonunda 1 yıllığına Almanya'ya gitti. Kılıç, 1991 yılında Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ile Türk Cumhuriyetlerine yapılan sanatsal ve kültürel toplantılara Kültür Bakanlığı adına katıldı. 


Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrolarının da kuruculuğunu üstlenen Ensar Kılıç, çeşitli televizyon dizilerinde, sinema filmlerinde sanatçı ve yönetmen olarak çalıştı.


Görev aldığı ve yönettiği oyunlardan bazıları ise şöyle:

''Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe'', ''Acılı Toprak'', ''Güneş ve Aslan'', ''Kılıç ve Ney'', ''Barbaros Hayrettin Paşa'', ''Gecenin Kulları'', ''Türkmen Düğünü'', ''Eski Çarıklar'', ''Taş Bademleri'', ''Deli Dumrul'', ''Geçmişten Günümüze'', ''Ahşap Konaklar'', ''Vatan Yahut Namık Kemal'', ''Can Bebek'', ''İbişin Rüyası'', ''Utanç Dünyası'', ''Benim Kocam Delidir'', ''Pusuda'', ''Öç''.

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