Ünlü yönetmen Emir Kusturica iyi niyet elçisi oldu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO), “Abhazya iyi niyet elçileri” projesi kapsamında ünlü yönetmen Emir Kusturica, Abhazya’nın iyi niyet elçisi oldu.

UNESCO tarafından dünya miraslarını koruma altına alma programına Abhazya’daki tarihi yerlerin de dahil edilmesi amacıyla kurulan “Abhazya iyi niyet elçileri” hareketine dünyaca ünlü Bosna Hersekli yönetmen Emir Kusturica’da dahil oldu. Emir Kusturica, Kafkasya’nın ve Abhazya’nın en eski katedral, kilise ve tarihi yapılarının UNESCO tarafından koruma altına alınması için lobi faaliyetlerini yürütecek.

Moskova’daki Abhazya Büyükelçiliği’nde gerçekleşen törende sertifika ve plaketini alan Emir Kusturica, “Abhazya’da ki birçok tarihi yapı ve Hristiyan tapınaklarını gelecek kuşakların görmesi gerekir” dedi.