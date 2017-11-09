T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ünlü yönetmen Emir Kusturica iyi niyet elçisi oldu

Emir Kusturica, Kafkasya’nın ve Abhazya’nın en eski katedral, kilise ve tarihi yapılarının UNESCO tarafından koruma altına alınması için lobi faaliyetlerini yürütecek

09 Kasım 2017 03:18

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO), “Abhazya iyi niyet elçileri” projesi kapsamında ünlü yönetmen Emir Kusturica, Abhazya’nın iyi niyet elçisi oldu.

UNESCO tarafından dünya miraslarını koruma altına alma programına Abhazya’daki tarihi yerlerin de dahil edilmesi amacıyla kurulan “Abhazya iyi niyet elçileri” hareketine dünyaca ünlü Bosna Hersekli yönetmen Emir Kusturica’da dahil oldu. Emir Kusturica, Kafkasya’nın ve Abhazya’nın en eski katedral, kilise ve tarihi yapılarının UNESCO tarafından koruma altına alınması için lobi faaliyetlerini yürütecek.

Moskova’daki Abhazya Büyükelçiliği’nde gerçekleşen törende sertifika ve plaketini alan Emir Kusturica, “Abhazya’da ki birçok tarihi yapı ve Hristiyan tapınaklarını gelecek kuşakların görmesi gerekir” dedi.

ETİKETLER

emir kustiricaunescoabhazyaiyi niyet elçisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24