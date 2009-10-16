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Kültür-Sanat

Ünlü yönetmen Coppola İstanbul'da

'Baba', 'The Conversation', 'Siyam Balığı' filmlerinin yönetmeni Francis Ford Coppola, İstanbul'a geldi.

16 Ekim 2009 03:00

'Baba', 'The Conversation', 'Siyam Balığı' filmlerinin yönetmeni Francis Ford Coppola, İstanbul'a geldi.

Unutulmaz filmlere imza atan, dünyanın en önemli yönetmenleri arasında yer alan Coppola, özel uçakla Ankara'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. VIP salonunda bir süre dinlenen Coppola, alandan ayrılırken basın mensuplarını el sallayarak selamladı.

Coppola, çekmeyi düşündüğü yeni filmin hazırlıklarını yapmak için Türkiye'ye geldiğini bildirdi.

1972 yılında Mario Puzo'nun 'Baba' adlı romanını yazarla birlikte senaryolaştırarak filme çeken Coppola, 1974'te filmin ikincisini yönetti ve her iki filmle de 'En iyi Film Oscarı'nı kazandı.

Coppola, 'American Graffiti'nin yapımcılığı ile 'The Conversation' adlı filmlerin yönetmenliğini üstlendi ve sayısız ödül kazanarak Amerikan sinemasının el üstünde tutulan birkaç sinemacısı arasına girdi.

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