-Ünlü yönetmen Akad son yolculuğuna uğurlandı İSTANBUL (A.A) - 21.11.2011 - Ünlü sinema yönetmeni Ömer Lütfi Akad (95), son yolculuğuna uğurlandı. Akad için ilk olarak 20 yılı aşkın süre öğretim üyeliği yaptığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema Televizyon Merkezi'nde bir tören gerçekleştirildi. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Akad'ın 100 yıla yakın bir ömür yaşadığını ve 1948'den bu yana Türkiye sinemasıyla haşır neşir olduğunu, Türkiye sinemasındaki bütün güzel gelişmelerin temelini attığını kaydetti. ''Akad'ın üreticiliğinin karşısında ne söylesem bir fazla, ne söylesem bir eksik'' diyen Günay, ''Hepimiz, ömrümüzde Türkiye Sinemasında ne görmüşsek, büyük ölçüde onun bıraktıklarının üzerinden gördük. Hepimizin yaşamında onun bir filminin mutlaka özel bir izi vardır. Onun ruhunu şad ettirecek olan, Türk Sinemasının iyi bir yere gelmiş, üretkenliğinin, seyircisinin artmış, içeride ve dışarda ödüller alıyor olmasıdır. Bu, onun gayretinin emeğinin, boşa gitmediğinin güzel örneklerini oluşturuyor'' diye konuştu. Sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit de Akad'ın Türk sinemasını Türk halkına tanıtan bir insan olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: ''Bütün hayatı boyunca üretkendi. Sadece film çevirmedi, sinemacılar da eğitti. Hepimiz onun eğittiği talebeleriz. Türk sinema tarihinin en önemli 'Gelin', 'Düğün' ve 'Diyet' filmini birlikte gerçekleştirdik. Her biri bir eser, her biri bir değer, bunları izleyip nice insanlar yetişti. Kitapları ve filmleriyle her zaman aramızda olacak'' diye konuştu. Sanatçı Orhan Gencebay da, oynadığı ilk filmin yönetmenin Ömer Lütfi Akad olduğunu belirterek, ''Türk sinemasına çok büyük emeği olan birini kaybettik. Hepimizde büyük emeği vardır. İnsan olarak saygı duyduğum sevdiğim biriydi. Varlığı her zaman yaşayacaktır'' dedi. Tarık Akan da, Akad'ın kendisinin ilk hocası olduğunu ifade ederek, sinema ahlakının ne olduğunu onun öğrettiğini kaydetti. Türkan Şoray da, Akad'ın Türk Sinemasının büyük kaybı olduğunu anlatarak, Akad'ın isminin sonsuza kadar unutulmayacağını ve sinemanın ne olduğunu fark ettiren bir insan olduğunu söyledi. Nuri Alço ise Akad'ın Türk Sinemasının önemli kurucularından olduğunu anlatarak, Akad'ın işini seven ve işinde ciddi olan bir yönetmen olduğunu söyledi. Akad için cenaze namazının kılınmasının ardından naaşı, omuzlar üzerinde taşınarak, cenaze arabasına konuldu. Akad'ın naaşı, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.