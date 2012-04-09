T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ünlü yıldızların 'seksi'i kliplerine +18 sınırlaması

İngiltere Başbakanı David Cameron, çocukları koruma adına bazı yıldızların “seksi” kliplerine internet üzerinde 18 yaş limiti getirileceğini açıkladı.

09 Nisan 2012 09:45

İngiltere Başbakanı David Cameron, çocukları koruma adına Rihanna, Beyonce, Madonna gibi yıldızların “seksi” kliplerine internet üzerinde 18 yaş limiti getirileceğini açıkladı.

 

Milliyet'in haberine göre, bazı sivil toplum kuruluşları ve ebeveynler konu hakkında yayımladıkları bir raporda, “Bu videolar erkek çocuklarının davranışlarını ve kadınlara bakışını olumsuz etkiliyor” dedi ve filmler gibi kliplerde de sansür uygulanmasını istedi. Cameron’ın konuyu gelecek ay düzenlenecek zirvede gündeme getirmesi ve çocuklar için kumar sitelerindeki uygulamanın benzeri bir sansürleme yoluna gitmesi bekleniyor.

 

ETİKETLER

İngiltere Başbakanı David CameronRihannaBeyonceMadonna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24