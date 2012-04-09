Ünlü yıldızların 'seksi'i kliplerine +18 sınırlaması

İngiltere Başbakanı David Cameron, çocukları koruma adına Rihanna, Beyonce, Madonna gibi yıldızların “seksi” kliplerine internet üzerinde 18 yaş limiti getirileceğini açıkladı.

Milliyet'in haberine göre, bazı sivil toplum kuruluşları ve ebeveynler konu hakkında yayımladıkları bir raporda, “Bu videolar erkek çocuklarının davranışlarını ve kadınlara bakışını olumsuz etkiliyor” dedi ve filmler gibi kliplerde de sansür uygulanmasını istedi. Cameron’ın konuyu gelecek ay düzenlenecek zirvede gündeme getirmesi ve çocuklar için kumar sitelerindeki uygulamanın benzeri bir sansürleme yoluna gitmesi bekleniyor.