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Spor

Ünlü yıldız Clooney futbol takımı patronu oluyor

Malaga kulübünün sahipleri 100 milyon Euro istiyor

26 Şubat 2020 09:27

Hollywood'un ünlü yıldızlarından George Clooney, İspanya 2. Ligi takımlarından Malaga'yı satın almak istiyor. Clooney ve ortakları Malaga için 36 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

İspanya basınında çıkan haberlere göre; Clooney'nin de ortakları arasında yer aldığı konsorsiyum, Malaga'nın sahibi Katarlı Abdullah el Sani'ye 36 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Resmi olarak yapılan teklife karşılık milyarder Abdullah El-Thani ise Malaga için 100 milyon Euro'luk bir bedel talep etti.

Katarlı Şeyh Abdullah El-Thani, o dönem La Liga'da mücadele eden Malaga'yı 2010 yılında satın almıştı.

Reuters'ın haberine göre; Abdullah El-Thani Malaga için 36 milyon Euro ödemişti.

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