Ünlü yıldız Clooney futbol takımı patronu oluyor

Hollywood'un ünlü yıldızlarından George Clooney, İspanya 2. Ligi takımlarından Malaga'yı satın almak istiyor. Clooney ve ortakları Malaga için 36 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

İspanya basınında çıkan haberlere göre; Clooney'nin de ortakları arasında yer aldığı konsorsiyum, Malaga'nın sahibi Katarlı Abdullah el Sani'ye 36 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Resmi olarak yapılan teklife karşılık milyarder Abdullah El-Thani ise Malaga için 100 milyon Euro'luk bir bedel talep etti.



Katarlı Şeyh Abdullah El-Thani, o dönem La Liga'da mücadele eden Malaga'yı 2010 yılında satın almıştı.



Reuters'ın haberine göre; Abdullah El-Thani Malaga için 36 milyon Euro ödemişti.