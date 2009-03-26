Ünlü yazarlara bütçe çıkmadı!

Dünyanın önde gelen 16 yazarını ‘İstanbul 2010’ etkinlikleri kapsamında İstanbul’a getirmek için hazırlıklara başlayan Sezer Duru, projesini geri çekti. İstanbul 2010 için çeşitli etkinliklere milyonlarca lira harcayan 2010 Ajansı, Duru’nun 300 bin euro’luk bütçesini daralttı, şirket kurmasını istedi.



Yazar ve çevirmen Sezer Duru, İstanbul 2010 için hazırladığı projeyi geri çektiğini açıkladı. Duru’nun Berlin Festivalleri direktörü Joachim Sartorius ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında aralarında Günter Grass, Paul Auster, Carlos Fuentes, Cees Nooteboom, Umberto Eco, John Berger, Amin Maalouf, Isabel Allende, Milan Kundera, Margaret Atwood’un da bulunduğu 16 yazar Nisan 2010’da İstanbul’a gelecekti.

Yazarlar gelmeden önce kendilerindeki İstanbul imgesini anlatan birer yazı, gezi sonrasında ise ikinci bir yazı kaleme alacak, bu yazılar da orijinal dillerinde ve Türkçe basılacaktı. Burada kaldıkları süre içinde de Türk yazar, eleştirmen ve okurlarla buluşmalar düzenlenecekti.



Bütçe onaylanmıştı



Proje, dünyaca ünlü bu 16 yazarı ilk kez bir şehirde buluşturması açısından da önemliydi. Sezer Duru, projesini o dönem İstanbul 2010 Ajansı’nın başında bulunan Nuri Çolakoğlu’na önerdi ve onay aldı. Ajansın talebi üzerine Duru 300 bin euroluk bütçesini de hazırlayıp sundu. Duru’nun söylediğine göre, bütçe onay gördü ancak bir sözleşme imzalanmadı.

Bu sırada yazarlarla iletişime de geçildi; ilk etapta Günter Grass, Cevat Karahasan, Margaret Atwood ve Cees Nooteboom projeyi kabul etti.



Ancak Duru üç ay önce İstanbul 2010’dan bir mektup aldı. Mektupta, projenin bütçesinin 207 bin TL’ye indirildiği, Duru’nun İstanbul 2010 ile çalışabilmek için bir şirket kurması gerektiği bildirildi. Duru’nun 207 bin TL için stopaj ödemek zorunda olduğu da kaydedildi.

“Çalışmaların başında bunlar hiç konuşulmamıştı. Durup dururken ne şirketi kurayım? Bilseydim neden gireyim bu işe?” diyen Duru, şunları kaydetti:



“Sonunda öyle bir yere geldi ki iş, hiçbir değişiklik olmayacağını gördüm. Bu projeyi yaparsam hem yazarlara karşı büyük bir sorumluluk altına gireceğimi hem belki de masrafları cebimden ödemek zorunda kalacağımı anlayınca, Berlin’e gidip Sartorius’a durumu anlattım. Birlikte projeyi durdurmaya karar verdik”.



Önce İstanbul 2010 Ajansı’na durdurma kararını bildirdi Sezer Duru, sonra da yazarlara bütçe yetersizliği nedeniyle İstanbul yolculuğunun iptal edildiğini duyuran bir özür mektubu yolladı.







Bütçede yelken yarışı için bile ödenek var



İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı (AKBA) Yürütme Kurulu Başkanı Nuri M. Çolakoğlu’nun istifasının ardından Milliyet gazetesinde 8 Mart’ta yayımlanan, Nedim Şener imzalı haberde İstanbul 2010 kapsamında ‘Sahne Senin İstanbul’ kampanyasının 15 milyon liraya ihalesiz olarak Publics Yorum şirketine verildiği, bazı camilere 7 milyon TL’ye el yapımı Uşak halılarının alındığı, bir şirkete Marsilya - İstanbul arası yelken yarışı için 675 bin TL ödenek çıkarıldığı iddialarına yer verilmişti.



Ajanstan yapılan açıklamada ise “Sahne Senin İstanbul” kampanyasının bütçesinin 8 milyon 916 bin TL olduğu, Uşak halılarının alımının mevzuata uygun olarak yapıldığı, yelken yarışı projesi için ajansa 575 bin TL’lik başvuruda bulunulduğu ifade edilmişti.







Bütçesi kesinleşen bazı projeler:



Bütçe ve İhale Komisyonu tarafından onaylanan, toplam bütçesi 9 milyon 504 bin lira olan İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti çalışmalarında bütçesi kesinleşen projeler şöyle:

- AKM - Mimari projesi bedelsiz; elektrik makine danışmanlık 2 milyon 325 bin TL; uygulama ihalesi yapılmadı.

- Ayasofya Ana Kubbe Kuzeydoğu Çeyreği ve İç Narteks Bezemeli Yüzeyleri Restorasyonu (mevcut iskelenin sökülerek taşınması dahil) - 960 bin TL

- Sur-i Sultani Master Planı - 243 bin 885 TL

- Topkapı Sarayı Müzesi Mutfaklar Bölümü Restorasyonu - 1 milyon 586 bin 130 TL

- İstanbul’da Yaşıyor Çalışıyor (2008 bütçesi) - 438 bin 290 TL

- Taşınabilir Sanat (2008 yılı bütçesi) - 185 bin 100 TL

- İstanbul Üniversiteleri Tiyatro Şenliği (2008 bütçesi) - 96 bin 558 TL

- 1. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması - 210 bin TL









