Ünlü yazara göre; yazarların kaçınması gereken 16 şey

Ünlü yazarların genç yazarlara ve yazar adaylarına sundukları öneriler çoğunlukla neler yapmaları gerektiğiyle ilgilidir. Fakat 'Büyülü gerçekçilik' akımının önde gelen isimlerinden biri olan Arjantinli yazar Jose Luis Borges, diğer yazarlardan farklı olarak, onları 'kaçınılacaklar listesi' ile uyarıyor.

Sabit Fikir'de yer alan habere göre ünlü yazarın, Adolfo Bioy Casares'le birlikte bir öykü yazmayı planladıkları sırada kaleme aldığı bu 'kaçınılacaklar listesi' yazarın gizli mizah duygusunu da gün yüzüne çıkaran bir ironiye sahip.

İşte Jose Luis Borges'e göre bir yazarın kesinlikle kaçınması gereken 16 şey:

1. Ünlü kişilerin toplum dışı kalan özellikleri. (Örneğin Don Juan’ın kadın düşmanlığını)

2. Birbirine beş benzemez ve çelişkili iki karakter. (Örneğin Don Quixote ve Sancho Panza ya da Sherlock Holmes ve Dr. Watson)

3. Takıntılarıyla tanımlanan, öne çıkan karakterler ( Örneğin Charles Dickens’ın karakterleri)

4. Ana hikayenin gelişimi aşamasında, Faulkner, Borges ya da Bioy Casares tarzında zaman ve mekan israfı oyunlara başvurmak.

5. Konu şiir olduğunda okuyucunun tanıdığı karakterler ya da durumlar.

6. Mit olmaya müsait karakterler.

7. Özellikle belli bir zaman ya da çağa işaret eden sahneler ya da ifadeler, bir diğer deyişle yöresel tatlar!

8. Kaotik dökümler.

9. Genel metaforlar, özellikle de görsel metaforlar. Daha da aşikar bir biçimde zirai, denizcilikle alakalı ve bankacılıkla ilgili metaforlar. (Özellikle Proust önerilmez.)

10. İnsan biçimcilik.

11. Başka romanları anımsatan ana hikayeler üzerinden roman yazmaya çalışmak. (Örneğin James Joyce’un Ulysses’i ve Homerus’un Odise Destanı)

12. Menüleri, albümleri, yolcu rehberlerini ya da konserleri andıran kitaplar yazmak.

13. İllüstrasyonlu herhangi bir şey. Filme uyarlanması önerilebilecek herhangi bir şey.

14. Değerlendirme yazıları, tarihsel ya da biyografik referanslar. Yazarlara kişilikleri ya da özel yaşantıları konusunda laf dokundurmaktan özellikle kaçının. Hepsinin ötesinde, psikanalizden kaçının.

15. Polis hikayelerinde ailevi sahnelerden, felsefi diyaloglarda dramatik sahnelerden kaçının.

Ve son olarak;

16. Gösterişten, alçakgönüllülükten, sübyancılıktan ve intihardan kaçının.