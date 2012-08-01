Ünlü yazar ve yorumcu Gore Vidal hayatını kaybetti

86 yaşındaki ABD'nin ünlü yazar ve siyasi yorumcularından Eugene Luther Gore Vidal dün gece Los Angeles'teki evinde zatürre sonucu öldü.

Vidal'in yeğeni Burr Steers yaptığı açıklamada yazarın uzun bir süredir hasta olduğunu belirtti.

1925 yılında doğan Gore Vidal, Amerika'nın en büyük siyasi hanedanlarından birinden geliyordu. Dedesi TP Gore senatördü; babası da Başkan Franklin D Roosevelt döneminde Havacılık Bakanlığı yapmıştı.

Amerika'nın en önemli yazarlarından biri olan Vidal, ilk kitabını 19 yaşında kaleme almıştı. Edindiği konuma rağmen, ülkesinin edebiyatçı ve siyasetçilerinden rahatsızlık duyduğu dönemler de geçirmişti.

Aralarında Myra ve Burr da dahil 25 roman yazmış, 200'den fazla deneme ile çok sayıda tiyatro oyununa da imzasını atmıştı.

İki kez siyasette rol alan Gore Vidal, aynı zamanda çok tanınmış bir siyasi yorumcuydu.

Eşcinsellik konusunu ele aldığı ikinci kitabı Kent ve Tuz, yayımlandığı sırada çok büyük tartışma yaratmış; kitapçılar bu kitabı satmayı reddetmişti. Yazar 1950'lerin önemli bir bölümünde toplumda dışlanmış ve takma isimler yazmak zorunda kalmıştı.

50'lerin sonlarında yeniden kendi ismiyle yazmaya başlayan Vidal, diğer birçok filmin yanı sıra Ben Hur filminin de senaryosunu yazmıştı.

Gore Vidal, gerçek anlamda şöhret sahibi edebiyatçılar kuşağında yer alıyor, televizyonlardaki sohbet programlarına sık sık konuk oluyor, medyada sıklıkla adı geçiyordu.

Vidal'ın dostları arasında Tennessee Williams, Orson Welles, Truman Capote ve Frank Sinatra gibi ünlüler bulunuyordu. (BBCTürkçe)