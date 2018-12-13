Ünlü yazar Metin Hara DAÜ'lü öğrencilerle buluştu

GAZİMAĞUSA, (DHA)- DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik dizisi kapsamında, dünyaca ünlü yazar, oyuncu, gelişim uzmanı Metin Hara, DAÜ öğrencileri ile bir araya geldi. Hara, \'Aşkın İstilası–Yol\', \'Aşkın İstilası– Dem\', \'İyiliğin Bilim Hali\' ve \'İyiliğin Hareket Hali\' kitapları hakkında soruları yanıtladı.

DAÜ Aktivite Salonu’nda gerçekleşen söyleşi Türkçe olarak yapıldı. Oldukça geniş katılımlı söyleşiye kendini tanıtarak başlayan Metin Hara, yaklaşık 18 senedir insanların hayatlarını nasıl değiştirebilecekleriyle ilgili eğitimler verdiğini belirtti. Yaptığı işin ‘Kişisel Gelişim’olarak adlandırılamayacağını kaydeden Metin Hara, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı mezunu bir fizyoterapist olduğunu ve son derece net sonuçlar gösteren ama insanların kendi kendine yapabilecekleri teknikleri öğrettiğini ifade etti.

Söyleşinin ardından DAÜ’lü öğrenciler ve katılımcılar, Metin Hara’ya merak ettikleri soruları yöneltti. Etkinliğin sonunda ise DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, Metin Hara’ya Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu.