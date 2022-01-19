Ünlü yatırımcı Rogers: Kur dolayısıyla Türkiye'ye yatırım yapmam

Dünyaca ünlü yatırımcı Jim Rogers, Türkiye'nin, TL'deki değer kaybı nedeniyle yatırımcılar için cazip olmadığını söyledi. Bloomberg HT yayınına katılan Rogers, Türkiye'ye kurdaki gelişmeler dolayısıyla yatırım yapmayı düşünmediğini söyledi.

Rogers, "Eğer ülkede para biriminin değer kaybedeceğini düşünüyorsanız bu, o ülkede yapacağınız çoğu yatırımın iyi bir getirisi olmayacağı anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Rogers, verdiği demeçte şunları söyledi:

"Reel varlıklara yatırım yapmayı düşünürüm"

"Türkiye’ye birkaç kez geldim ve ülkenizi çok seviyorum ama şu an için konuşmak gerekirse yerel para biriminin durumu nedeniyle Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünmüyorum. Eğer ülkede para biriminin değer kaybedeceğini düşünüyorsanız bu, o ülkede yapacağınız çoğu yatırımın iyi bir getirisi olmayacağı anlamına gelir. Ben Türkiye ekonomisinin veya para biriminin nasıl yönetilmesi gerektiğini söyleyemem ama düşmeye devam edecek gibi görünüyorsa ben reel varlıklara yatırım yapmayı düşünürüm."