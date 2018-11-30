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Dünya

Ünlü yatırımcı Novogratz kripto paralarda 136 milyon Dolar kaybetti

Erkan ÖZ, (DHA) - Eski Goldman Sachs çalışanı ve Hedge Fon yöneticisi ünlü yatırımcı Mike Novogratz bu yıl kripto paralarda büyük zarara uğradı

30 Kasım 2018 14:40

Erkan ÖZ, (DHA) - Eski Goldman Sachs çalışanı ve Hedge Fon yöneticisi ünlü yatırımcı Mike Novogratz bu yıl kripto paralarda büyük zarara uğradı.

Milyarder yatırımcı Novogratz’ın kripto para yatırım bankası olarak kurduğu Galaxy Digital Holdings, 3’üncü çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Borsaya bildirilen verilere göre, banka temmuz – eylül döneminde 41 milyon dolar zarar etti. Böylece 2018’in ilk 9 ayında toplam zarar 136 milyon dolara ulaştı. Bu zarar en büyük kripto para olan Bitcoin’in kasım ayında yaşadığı yaklaşık yüzde 30’luk çöküşü de henüz içermiyor.

Bloomberg’in yayınladığı bir analize göre bankanın zararı daha çok Bitcoin, Ripple, Litecoin pozisyonlarından kaynaklandı. Konu ile ilgili Financial Times’a bir açıklama yapan Novogratz, düşen bir piyasada iş kurmanın çok zor olduğunu fakat kripto para fiyatlarının 2019’da tekrar yükselişe geçmesini beklediğini kaydetti.

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