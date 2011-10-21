Ünlü yarışma geri dönüyor

T24

Acun Ilıcalı'nın sunduğu dönemde TV'nin en çok izlenenleri arasına giren 'Var Mısın Yok Musun?' programının format haklarını Acun Ilıcalı'dan alan Endemol, Fox ile anlaştı.Daha önce Show TV'de yayınlanan yarışma önümüzdeki ay Fox Tv'de başlayacak.'Var Mısın Yok Musun?' u yeni dönemde kimin sunacağı henüz belli değil.Kanalla yapım şirketi arasında programın kimin sunacağı konusundaki fikir alışverişi sürüyor.