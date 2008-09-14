Ünlü villa sakinlerine icra şoku!

Maaşına haciz koyan memuru rehin aldı

Mallarına haciz geldi

Kemer Country'de ilk haciz

Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Bitez Beldesi'nde Yapı Endüstrisi A.Ş.'den sözleşmeyle 3 yıl önce lüks villa satın alan aralarında birçok ünlü ismin de bulunduğu 98 kişi, tapularını beklerken icra şokuyla sarsıldı. Yapı Endüstri A.Ş., iki ayrı bankadan çektiği krediyi ödeyemeyince, ipotek gösterdiği vilların bulunduğu arsaya haciz geldi.Parasını ödedikleri villalarında 3 yıldır tatillerini geçiren 98 aile, bir yandan hukuk mücadelelerini sürdürürken, bir yandan da 35 derece sıcakta, eylem yaparak sorunlarının bir an önce çözülmesini istedi.Kurucuları arasında merhum 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da bulunduğu AKTUR Turizm Endüstri A.Ş., Bitez Beldesi'ndeki, biri 16 diğeri 28 dönümlük iki arsasını kat karşılığı villa yapılmak üzere 2002 yılında Yapı Endüstrisi A.Ş.'ye verdi. Yapı Endüstri A.Ş., arsalardan birine 152, diğerine 98, denize sıfır lüks villa yaptı. Yapı Endüstrisi A.Ş., kendi payına düşen 98 villayı, 2005 yılında, Türkiye eski güzellerinden Arzum Onan, eşi Mehmet Aslantuğ, 7'inci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in kızı Miray Göksu, Modacı Uğurkan Erez, Galatasaray Kulubü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Gökşen, Robenson Clup Yönetim Kurulu Başkanı Metin Acet, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü Ahmet Acar, TEKFEN'in CEO'su Ümit Özdemir, Tarman Giyim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarman, Gazeteci Güneri Civaoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Şinasi Altıner gibi ünlü birçok ismin de aralarında bulunduğu kişilere 150 ile 200 bin dolar karşılığında sözleşmeyle sattı. Yapı Endüstrisi A.Ş., daha sonra iddiaya göre İskan ruhsatı olmadığı ileri sürülen vilların bulunduğu arsayı, İstanbul'da yapacağı inşaatlar için kredi çektiği iki bankaya 21 milyon YTL karşılığında ipotekledi. Ancak, Yapı Endüstrisi A.Ş., bankalara olan kredi borcunu ödeyemedi. Bunun üzerine bankalar, geçen mayıs ayında arsaya haciz gönderdi.Üç yıl önce satın alarak tatillerini geçirdikleri villarının tapularını almayı beklerken, gelen icrayla şoke olan Aktur Sarnıç Evleri sakinleri, Site Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Işık ve İkinci Başkan olan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Şinasi Altıner başkanlığında toplanarak, konuyu görüştü. Ardından da 35 derece sıcakta, site önünde eylem yaptı. Site sakinleri, arsadaki icranın bir an önce kaldırılarak, tapularının verilmesini istedi.İsviçre'nin Zürih kentinde yaşayan Diş hekimi Necati Altınbaş, üç yıl önce 200 bin YTL'ye satın aldığı villasına yazları tatile geldiğini belirterek, “Gelecek yıl emekli olup tamamen buraya yerleşecektim. Tapu almayı beklerken villamıza haciz işlemi yapılıp satışa çıkarıldığını öğrendim. Ayrıca, icranın yasal faizleriyle kaldırılabilmesi için bizlerden 60 bin dolar daha isteniyor. Böyle bir rezalet yaşamadım. İki bine yakın üyesi bulunan AKTUR A.Ş.'ye güvenip villayı almıştım. Artık, kime güveneceğimizi şaşırdık” dedi.Mağdurlara arasında bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Şinasi Altıner de, bu yaşına kadar böyle bir olayla karşılaşmadığını vurgulayarak, “Villayı satın alacağım zaman tapuya gittiğimde, arsada ipotek yoktu. Sonradan ipotek konulmuş. İpotekten hiçbir bilgimiz olmadı. Kendimizi dolandırılmış hissediyoruz” diye konuştu.Site Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Işık, haklarını hukuki yönden sonuna kadar arayacaklarını belirterek, şunları söyledi:“Geçen Mayıs ayında Yapı Endüstrisi A.Ş., AKTUR ve iki banka hakkında Bodrum, Ankara ve İstanbul'da 98 üye adına dava açtık. Yapı Endüstrisi A.Ş., paralarını ödeyerek villaları satın aldığımıza dair belgeyi bize verdi. Bilgimiz dışında ipotek konulduğunu haciz gelince öğrendik. Villaların bulunduğu yerin arsa olmadığını üç yıldır tatil sitesi olduğunu belirterek, icra kararının iptali istedik.”AKTUR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nabi Çakar, mağdurların kendilerine danışmadan protokol sözleşmesiyle vilları satın aldığını ileri sürerek şöyle konuştu:“Villa sahiplerine karşı bizim hukuki bir sorumluluğumuz yok. AKTUR’a ait 1614 nolu arsaya Yapı Endüstrisi tarafından yapılan 152 apartın karşılığında 16 dönümlük 1609 nolu parseli inşaatın bedeli olarak verilmesi üzerinden sözleşme yaptık. Sözleşmeye göre yüklenici inşaat firması AKTUR’a ait yükümlülüklerini yerini getirmeden, tapusuz ve notersiz üçüncü şahıslara satış yaptığından, bu durum AKTUR A.Ş.'yi ilgilendirmez. Tamamen bizim dışımızda, yüklenici firmadan o paresele yapılmış olan villalardan ucuz diye üçer beşer tane, noter vaadi, tapu olmadan adi bir kağıtla sözleşme yapıp, villa almışlar. Sorun gerekli kanuni formaliteyi yapmamalarından kaynaklanıyor. Tapusuz ve noterden satış anlaşması olmadan villa satın alanlar dolayısıyla risk satın almış durumdalar. Yapı Endüstrisi’nin sahibi Süha Yılmaz'ın şu anda bankalara olan borçlarını ödemeye başladığını biliyorum. Bankalardan birine arsalarını ve gayrimenkullerini vererek borcu kapatıyor. Bu nedenle borç büyük miktarda azaldı. 4 milyon YTL'ye kadar düştüğünü öğrendim. Bu borç kapatılırken mülk sahipleri bir miktar daha yapacakları ödeme ile zor durumdan kurtulabilirler. Sarnıç evlerinden villa satın alanların hiçbirinin AKTUR A.Ş. ile yasal bağlantısı yoktur. Bu nedenle şirketimizin hukuki bir sorumluluğu da bulunmamaktadır.”Yapı Endüstrisi A.Ş., yetkililerine ise telefonları kapalı olduğu ve ofislerinde bulunmadıkları için ulaşılamadı.