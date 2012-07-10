Ünlü turizmci Cem Kınay hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Ünlü Türk turizmci Cem Kınay hakkında İngiltere ve Turks&Caicos Adaları tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Kınay, rüşvetle suçlanıyor.



Karayipler'de bulunan Turks&Caicos Adaları'nda satın aldığı adalarla ve kurduğu dev turizm sirketleriyle tanınan Magiclife'ın eski sahibi işadamı Cem Kınay hakkında İngiltere ve Turks&Caicos Adaları tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

Adalarda rüşvet skandalının patlamasının ardından Başbakan Michael Misick'in birçok işadamlarından rüşvet aldığı ortaya çıkmış, belgeler bir süre sonra Wikileaks'te yayınlanmıştı.

Turizm cenneti adada rüşvet skandalından sonra başbakan İngiltere tarafından görevden alınırken, gönderilen savcılar aralarında Cem Kınay'ın da bulunduğu yüzlerce işadamı ve yapılan işlemler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Geçtiğimiz hafta merkezi Fransada bulunan İnterpol teşkilatına başvuran İngiltere ve Turks ve Caicos Adaları Cem Kınay hakkında da kırmızı bülten çıkardı.



Cem kınay rüşvetle suçlanıyor



Turks&Caicos Adaları'nda neler olduğunu tespit etmek üzere İngiltere Dışişleri tarafından görevlendirilen Sir Robin Auld, raporunda Başbakan Michael Misick ile birlikte kabinedeki 4 yardımcısı hakkında polis soruşturması açılmasını istedi. Auld, 269 sayfalık çalışmasında Başbakan'a rüşvet vermekten, adanın iki yatırımcısı Cem Kınay ve Slovak asıllı Mario Hoffman'ı suçladı. Cem Kınay'ın, şirketi Turks Ltd. üzerinden Başbakan Michael Misick'e 500 bin dolar ödeme yaptığı iddia ediliyor. Yine iddiaya göre ödeme, Başbakan'ın kardeşi Chal Misick vasıtasıyla politik kampanyaya bağış adı altında gerçekleşti. Raporda Cem Kınay'ın Misick'e, Ocak 2007'de yaptığı 500 bin dolarlık gizli ödemenin ardından Joe Grant Cay'deki arazinin Kınay'ın liderliğindeki konsorsiyuma piyasa bedelinin altında bir paraya satıldığı öne sürülüyor.



8 büyük 20 küçük adadan oluşan turizm cenneti



Turks&Caicos Adaları, Karayipler'de 8 büyük, 20 ufak adadan oluşan 30 bin nüfuslu bir ülke. İngiltere'ye bağlı. En önemli geçim kaynağı offshore bankacılığı ve turizm. Ülkenin ismindeki "Turks" lafının nereden geldiği üzerine çeşitli rivayetler var. Kabul gören tez ise adadaki, üst kısmı fesi andıran kaktüslerin Türklere benzetilmesi.