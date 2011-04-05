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Yaşam

ÜNLÜ TOP MODEL BÜNDCHEN TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A)

05 Nisan 2011 22:04

-ÜNLÜ TOP MODEL BÜNDCHEN TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A) - 05.04.2011 - Dünyanın en zengin modelleri arasında yer alan Brezilyalı ünlü top model Gisele Bündchen, yeni koleksiyonunu tanıtmak için İstanbul'a geldi.  Air France'ın tarifeli seferiyle saat 17.30'da Paris'ten İstanbul'a gelen ve Forbes dergisine göre eğlence dünyasının en zengin kadınları arasında yer alan ünlü top model Gisele Bündchen, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde ''primeclass'' CIP servis hostesleri tarafından karşılandı.  Türkiye'ye ilk kez gelen ünlü model, basın mensuplarına açıklama yapmazken, Türkçe olarak ''Merhaba, iyi akşamlar'' dedi. Sempatik hareketleriyle dikkati çeken Gisele Bündchen'in, terminalden ayrılana kadar güvenliği özel koruma görevlileri ve polisler tarafından sağlandı.  Bir ayakkabı markasının 5 yıldır reklam yüzü olan Bündchen, yaz aylarında plaj terliği ve sandalet olarak satılan kendi tasarladığı yeni koleksiyonunun tanıtımına katılacak.

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