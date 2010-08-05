Ünlü tiyatrocuya hapis şoku!

T24- Tiyatro sanatçısı Cengiz Küçükayvaz hakkında, bir prodüksiyon şirketi sahibini tehdit ettiği iddiasıyla 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.



İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Ekinci tarafından hazırlanan iddianamede, Cengiz Küçükayvaz'ın babasının hastane masrafları yüzünden Yüzde Yüz Oyunculuk Şirketinin sahibi Sibel Akın ile aralarında uyuşmazlık çıktığı kaydedildi.



Şüpheli Küçükayvaz'ın cep telefonundan Sibel Akın'a 8 Haziranda, “Babama bir şey olursa, o zaman görüşürüz” diye mesaj çektiği ifade edilen iddianamede, müştekinin uzlaşmak istemediğine yer verildi.



İddianamede, Küçükayvaz'ın TCK'nın “tehdit” suçunu düzenleyen 106. maddesi uyarınca 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.Soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Küçükayvaz'ın, söz konusu mesajda tehdit kastının olmadığını söylediği öğrenildi.