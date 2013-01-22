Ünlü tenisçinin çığlıkları şarkı oldu

Kadınlar teniste dünya 1 numarası Viktoria Azarenka'nın çığlıkları şarkı oldu.

Başarılı oyununun yanı sıra maç sırasında attığı yüksek desibelli çığlıklarla da anılan Azarenka’nın erkek arkadaşı ‘Redfoo’ çığlıklardan esinlenerek şarkı yaptı.

Gerçek ismi Stefan Kendal Gordy olan, bir süredir Azarenka’yla ilişki yaşayan ünlü rapçi, Belaruslu tenisçinin maç sırasında çıkardığı sesleri kaydedip stüdyoda mix’ledi. Radikal'de yer alan habere göre rakipleri tarafından pek hoş karşılanmayan bu çığlıkların senfonik hali yakında müzik marketlerde yerini alacak.