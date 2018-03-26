Ünlü tenisçiden tartışılacak sözler: Ölüm tehdidi aldım

Miami Açık'ın ikinci turunda Monica Puig'e elenen Caroline Wozniacki, maç boyunca tribünlerden ölüm tehdidi aldığını açıklayarak organizasyondan bu probleme çözüm bulmasını istedi.



Avustralya Açık'ı kazanarak kariyerinin ilk grand slam zaferine ulaşan Caroline Wozniacki, Miami Açık'a yaptığı erken vedanın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.



Monica Puig'e üç sette mağlup olduğu karşılaşma boyunca kendisine ve ailesine ölüm tehditleri yapıldığını ve tribünlerden gelen bu hakaretlere karşı güvenlik ekiplerinin gerekli müdahaleyi yapmadığını belirten Wozniacki, bu korkunç gelişme hakkında turnuva yönetiminin yaptırım uygulaması konusunda çağrıda bulundu.



Tenis dünyasında ses getiren bu açıklamadan sonra basının karşısına geçen turnuva direktörü James Blake, sporcu güvenliğinin bir numaralı öncelikleri olduğunu ve konu hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu.